Мирча Луческу длительное время тренировал главного конкурента Динамо донецкий Шахтер. Назначение румына в столичный клуб не восприняли ветераны "бело-синих", пишет 24 Канал.

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Луческу не уважал киевское Динамо

Бывший спортивный директор Динамо Алексей Михайличенко не смог работать с экс-наставником "горняков". Все из-за прежних высказываний Мистера в адрес киевлян.

"Для меня, как для динамовца, когда приходит человек, который не уважал Динамо Киев, всегда ссорился, не уважал ни клуб, ни игроков, ни президента, который настраивал Шахтер, что Динамо Киев – это враг ... Я остановлюсь на слове "враг", потому что впервые я его услышал от Андрея Воробья. Он давно давал интервью и говорил, что их настраивали, что Динамо Киев – это враг.

И когда этот человек, который пропагандировал враждебность, приходит в мой клуб ... Для меня это было очень ... Долгое время я пытался остаться работать в Динамо Киев, но у меня уже тогда было общение с Игорем Михайловичем ... Я ушел и говорил, что хочу что-то изменить в своей жизни. Ничего не говорил о Луческу, потому что он работает, это выбор клуба, и я его уважаю", – рассказал Михайличенко в интервью каналу Динамовец.

Луческу проигнорировал Бессонова

Последней каплей для Михайличенко стало отношение тренерского штаба Луческу к легенде клуба Владимиру Бессонову.

"Я принял это решение после того, как мы с Бессоновым были на игре на базе U-19. Мы с ним шли на трибуну и проходили штаб Луческу, там сидел Запорожан. Со мной поздоровались, да. Позади шел Бессонов – с ним не то что за руку, а даже так не поздоровался никто. И для меня это был такой удар, когда... Я не мог понять – как человек, как легенда, который сделал для этого клуба столько – его даже не заметили. Я понял, что на эту команду я работать не хочу", – рассказал Михайличенко.

Напомним, что Алексей Михайличенко трижды возглавлял киевское Динамо: с 2002 по 2004, 2012 (исполняющий обязанности главного тренера), 2019 – 2020.

Легендарный футболист работал ассистентом у Валерия Лобановского и Олега Блохина, а также занимал должность спортивного директора "бело-синих".