30-летний уроженец Одессы заинтересовал команду с Ближнего Востока. Киевляне не против отпустить опытного украинского вратаря, сообщает 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Куда перейдет Бущан

Стало известно, что саудовский Аль-Шабаб заинтересовался в трансфере Георгия Бущана. Спортивный директор клуба Павел Недвед уже контактировал с Динамо по трансферу голкипера "бело-синих".

Также сообщают, что условия перехода украинского вратаря уже согласованы. Остается лишь подождать разрешения от определенных государственных инстанций Саудовской Аравии.

Отметим, что в матче 7-го тура Лиги Европы сезона-2024/2025 против Галатасарая Георгий Бущан оказался на скамейке запасных. Хотя он является основным голкипером киевского Динамо.

Скорее всего Бущана хотели уберечь от ненужной травмы. Ведь любое повреждение может сорвать потенциальный трансфер Георгия в саудовский Аль-Шабаб.

В сезоне 2024/2025 Георгий Бущан сыграл в 27 матчах в составе киевского Динамо. За это время голкипер пропустил 30 голов и 9 раз оставил ворота нетронутыми.