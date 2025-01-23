30-річний уродженець Одеси зацікавив команду з Близького Сходу. Кияни не проти відпустити досвідченого українського воротаря, повідомляє 24 канал із посиланням на ТаТоТаке.

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Куди перейде Бущан

Стало відомо, що саудівський Аль-Шабаб зацікавився у трансфері Георгія Бущана. Спортивний директор клубу Павел Недвед вже контактував з Динамо щодо трансферу голкіпера "біло-синіх".

Також повідомляють, що умови переходу українського воротаря вже узгоджені. Залишається лише зачекати дозволу від певних державних інстанцій Саудівської Аравії.

Зазначимо, що у матчі 7-го туру Ліги Європи сезону-2024/2025 проти Галатасарая Георгій Бущан опинився на лаві запасних. Хоча він є основним голкіпером київського Динамо.

Скоріш за все Бущана хотіли уберегти від непотрібної травми. Адже будь-яке пошкодження може зірвати потенційний трансфер Георгія в саудівський Аль-Шабаб.

У сезоні 2024/2025 Георгій Бущан зіграв у 27 матчах у складі київського Динамо. За цей час голкіпер пропустив 30 голів та 9 разів залишив ворота недоторканими.