У послугах опорного півзахисника "містян" зацікавлена Герта. Команда наразі виступає у другій німецькій Бундеслізі, повідомляє 24 канал із посиланням на Динамоманія.

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Калюжний не проти перейти у Герту

Стало відомо, що Герта давно цікавиться Іваном Калюжним. Гравець Олександрії не проти змінити команду після розмови з менеджерами німецького клубу.

Герта проявляє серйозний інтерес до українського футболіста. "Біло-блакитні" займаються підготовкою пропозиції для Олександрії щодо трансферу півзахисника.

Зазначимо, що Герта наразі займає 12 сходинку у другій Бундеслізі. Берлінський колектив має у своєму активі 29 набраних очок після 18 зіграних турів у чемпіонаті.

У поточному сезоні Іван Калюжний встиг дебютувати у збірній України та підкорити серця багатьох вболівальників. За Олександрію опорник встиг зіграти 16 матчів, де відзначився голом та результативною передачею.

Довідка. Іван Калюжний потрапив у символічну збірну найкращих гравців УПЛ першої половини сезону-2024/2025.

Підкреслимо, що за даними Transfermakt, оціночна трансферна вартість Калюжного складає 1 мільйон 200 тисяч євро. Також Іван раніше відмовив Плімуту, який посідає останнє місце в англійському Чемпіоншипі.