Мірча Луческу тривалий час тренував головного конкурента Динамо донецький Шахтар. Призначення румуна у столичний клуб не сприйняли ветерани "біло-синіх", пише 24 Канал.

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Луческу не поважав київське Динамо

Колишній спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко не зміг працювати з екснаставником "гірників". Все через колишні висловлювання Містера на адресу киян.

"Для мене, як для динамівця, коли приходить людина, яка не поважала Динамо Київ, завжди сварилась, не поважала ні клуб, ні гравців, ні президента, яка налаштовувала Шахтар, що Динамо Київ – це ворог… Я зупинюсь на слові "ворог", бо вперше я його почув від Андрія Воробея. Він давно давав інтерв'ю і казав, що їх налаштовували, що Динамо Київ – це ворог.

І коли ця людина, яка пропагувала ворожість, приходить у мій клуб… Для мене це було дуже… Довгий час я намагався залишитись працювати у Динамо Київ, але у мене вже тоді було спілкування з Ігорем Михайловичем… Я пішов і казав, що хочу щось змінити у своєму житті. Нічого не казав про Луческу, тому що він працює, це вибір клубу, і я його поважаю", – розповів Михайличенко в інтерв'ю каналу Динамівець.

Луческу проігнорував Безсонова

Останньою краплею для Михайличенка стало відношення тренерського штабу Луческу до легенди клубу Володимира Безсонова.

"Я прийняв це рішення після того, як ми з Безсоновим були на грі на базі U-19. Ми з ним йшли на трибуну і проходили штаб Луческу, там сидів Запорожан. Зі мною привітались, так. Позаду йшов Безсонов – з ним не те що за руку, а навіть так не привітався ніхто. І для мене це був такий удар, коли… Я не міг зрозуміти – як людина, яка легенда, яка зробила для цього клубу стільки – його навіть не помітили. Я зрозумів, що на цю команду я працювати не хочу", – розповів Михайличенко.

Нагадаємо, що Олексій Михайличенко тричі очолював київське Динамо: з 2002 по 2004, 2012 (виконувач обов'язків головного тренера), 2019 – 2020.

Легендарний футболіст працював асистентом у Валерія Лобановського та Олега Блохіна, а також обіймав посаду спортивного директора "біло-синіх".