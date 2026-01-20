Несмотря на скандальный переход Демьяненко, его можно назвать настоящим "динамовским сердцем". Что известно о легендарном футболисте, его карьере и интересные факты из жизни – рассказывает 24 канал.

Читайте также В Польше выступили с заявлением о Динамо и ждут ответа на вопросы

Как сложилась карьера Демьяненко?

Как говорится в статье на Википедии, Демьяненко родился 19 февраля 1959 года в городе Днепр. Выдающийся футболист был воспитанником местной академии "Днепр – 75".

Демьяненко в Динамо / Фото киевского клуба

Первым клубом в профессиональной карьере "Мули" (его так называли фанаты) стал Днепр, в котором он провел с 1976 по 1978 год. В 1979 году он присоединился к Динамо – его переход в киевский клуб был довольно напряженным.

Лобановский заметил меня на Кубке Переправы в 1977 году. Я выступал в составе сборной Украины, стали победителями турнира. Тогда ко мне и подошел селекционер киевлян Анатолий Сучков. Пригласил в Динамо. Я – молодой, без опыта. Под его диктовку заявление написал. Немного поразмыслив, потребовал заявление обратно. А когда вернулся в Днепропетровск, пришлось писать еще одно письмо – с отказом – в Федерацию футбола СССР,

– цитирует Демьяненко dynamomania.

Однако в конце концов защитник перешел в "бело-синих". По его словам, в клубе серьезно были настроены на трансфер, и узнав, что он проходит срочную службу сразу приказом перевели в Киев.

Он признался, что ему угрожали тюрьмой за дезертирство, если не присоединится к Динамо. Демьяненко рассказал, что он некоторое время даже скрывался у друзей, ведь представители правоохранительных органов постоянно ездили к нему домой.

В результате в январе 1979 года защитника прямо с киевского вокзала отвезли в часть. По его словам, там он получил форму, попал на стрельбище, а после 18 дней в казарме к нему приехали, чтобы футболист заполнил заявление на переход в киевский клуб.

"В казарме отбарабанил 18 дней. На 19-й ко мне приехал тренер Динамо Михаил Коман. Сразу сказал ему, чтобы доставал бумагу и ручку – для написания заявления. Знаете, почему не хотел в Динамо переходить? Не было уверенности, что смогу сразу заиграть в Киеве в основном составе. А в Днепре у меня в то время все как раз налаживалось", – поделился воспоминаниями экс-футболист.

Что с Демьяненко выиграл с Динамо? В киевском клубе защитник стал пятикратным чемпионом СССР, 4 раза выиграл Кубок Советского Союза и даже побеждал в чемпионате Украины (сезон 1992 – 1993). Кроме того, в 1986 году с "бело-синими" завоевал Кубок обладателей кубков.

В 1990 году Демьяненко покинул Динамо, перейдя в немецкий Магдебург, а в следующем году присоединился к польскому Видзева. Однако в 1992 году он вернулся в клуб из столицы Украины, где через год завершил карьеру.

Что известно о сенсационном вылете из Динамо из Лиги чемпионов?

В 2005 году Демьяненко возглавил Динамо после увольнения Леонида Буряка. В том сезоне киевский клуб уступил швейцарскому Тюну во втором раунде квалификации Лиги чемпионов и впервые за 9 лет не попал в групповой этап турнира.

Демьяненко в Динамо / Фото киевского клуба

Также "бело-синие" не смогли завоевать чемпионство Украины, уступив в "золотом матче" донецкому Шахтеру. В том сезоне киевляне довольствовались лишь триумфом в национальном Кубке.

В следующей кампании Динамо выиграло все внутренние трофеи – чемпионат Украины, Кубок страны и национальный Суперкубок. А в 2007 году легенда киевского клуба покинул столичный коллектив после неудачного старта.

Как Демьяненко наказал Ринкона?

Демьяненко во время работы в Динамо наказал Диого Ринкона за то, что бразильский футболист опоздал на тренировочный сбор на 10 дней, а также прибыл с лишним весом в 10 килограммов.

Этот непрофессионализм обошелся ему в 100 тысяч долларов штрафа. Сумма – не маленькая. Но ведь и зарплаты у нынешних игроков не копеечные,

– цитирует Демьяненко Футбол24.

Напомним, что легенда Динамо также работал в ЦСК ВСУ, азербайджанском Нефтчи, узбекистанском Насафе, луцкой Волыни и словацкой Нитре.

Чем занимается и где сейчас Демьяненко?

Сейчас Демьяненко проживает в Киеве и не занимает никакой тренерской должности. В основном он выступает экспертом и дает комментарии по украинскому футболу.

По информации Athletics, до 2023 года легенда Динамо был исполняющим обязанности председателя Комитета ветеранов при Украинской ассоциации футбола. Однако он решил покинуть пост по личным причинам.

Демьяненко в УАФ / Фото УАФ

Также бывший защитник киевского клуба участвует в различных футбольных событиях, в частности выступает на турнирах среди легенд. А также он занимается развитием любительского футбола.

Что известно о других легендах Динамо?