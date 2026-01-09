Среди них был выдающийся полузащитник Владимир Бессонов. Что известно о карьере легендарного футболиста, интересные факты из жизни и где он сейчас и чем занимается – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Бессонова?

Как говорится в статье на Википедии, Бессонов родился 5 марта 1958 года в Харькове. Заниматься футболом он начал в местном спортивном интернате.

Первым профессиональным клубом в карьере футболиста стал Металлист в 1975 году. Однако уже через год он перешел в киевское Динамо, в котором провел 14 сезонов – с 1976 по 1990 годы.

Владимир Бессонов / Фото Динамо Киев

Что Бессонов выиграл с Динамо? В составе киевского клуба полузащитник стал шестикратным чемпионом СССР, а также получил 4 кубка Советского Союза. Кроме того, в 1986 году вместе с "бело-синим" торжествовал в Кубке обладателей кубков.

В 1990 году он перешел в израильский Маккаби Хайфа. Однако уже в 1991 году Бессонов завершил футбольную карьеру в возрасте 33 лет из-за постоянных травм.

Как Бессонов украл бутсы у соперника?

В интервью сайту Dynamo.kiev.ua Бессонов признался, что на одном из юношеских турниров в Ташкенте (Узбекистан) он украл бутсы у соперника из Польши, ведь хотел иметь хорошую обувь для игры в футбол.

На одном из юношеских турниров в Ташкенте я спер их у поляка. Польская делегация поехала на экскурсию, а я у дежурной взял ключ от номера. Сдал меня кто-то из своих.

– рассказал экс-футболист.

Он также рассказал, какими были последствия этого поступка. По словам легенды Динамо, его отчислили из сборной, а также была дисквалификация сроком на один год.

Чем занимался Бессонов после футбольной карьеры?

В 1993 году бывший футболист начал тренерскую деятельность в киевском СКА, затем работал в бориспольском Борисфене и возглавлял столичный ЦСКА. Также в его карьере была сборная Туркменистана и луганская Заря, которую он быстро покинул из-за скандала с руководством.

Владимир Бессонов / Фото киевского клуба

В интервью "Динамомании" бывший футболист луганского клуба Дмитрий Козаченко рассказывал, что тогда у них был специфический президент Валерий Шпичка, который был связан с криминальным миром.

Бессонову прямо во время матча с Ворсклой (1:1) в чемпионате на скамейку звонили президент и вице-президент и говорили кого ставить, а кого менять. Он устал все это слушать, плюнул и заявил: "Тренируйте сами". Потом снова был Малыгин. Когда мы в последнем туре перед паузой проиграли Харькову (0:1), то состоялся разговор, что нас могут в лес вывезти или что-то такое,

– делился Козаченко.

Бывший голкипер Зари также рассказал, как футболисты отреагировали на подобные методы от руководства луганского клуба.

"Так мы быстренько собрали вещи и давайте бежать из той раздевалки. До дела не дошло. Веселые времена. Зимой вообще произошла забавная ситуация, когда команду на один день принял Анатолий Волобуев", – рассказал экс-вратарь Зари.

Позже Бессонов тренировал Харьков, а также Днепр. 18 сентября 2010 года после неожиданного поражения днепрян от Севастополя он подал в отставку.

Что известно о личной жизни Бессонова?

Легенда Динамо в 1982 году женился на девушке Виктории, которая была чемпионкой мира по художественной гимнастике. Позже у спортивных супругов родился сын Александр, ставший мастером спорта по теннису, но в конце концов ушел в бизнес.

Также у супругов Бессоновых есть младшая дочь Анна – известная украинская гимнастка. Девушка неоднократно становилась чемпионкой Европы и мира, а также является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2004 и 2008 годы).

Где сейчас и чем занимается Бессонов?

После тренерской карьеры Бессонов отошел от спорта, иногда комментируя футбольные события Украины. А после начала полномасштабного вторжения бывший футболист присоединился к территориальной обороне, став на защиту родной страны.

Сначала Анна Бессонова поделилась фото отца с оружием, а впоследствии в сети появилось видео с обращением экс-футболиста. Легенда Динамо заявил, что готов защищать свою землю.

Нам русские здесь не нужны, мы будем защищать свою Родину и свои дома,

– сказал Бессонов.

Пока неизвестно, чем занимается Бессонов и остался ли он в территориальной обороне, ведь в этом году ему исполнится 68 лет.

