Михайличенко убеждал, что никого не бил и лишь "говорил по-мужски". Однако сотрудник коммунальной службы рассказывает другую историю, пишет ТСН.

Что сказал мужчина, которого избил Михайличенко?

Николай Прийщ работает слесарем в Печерском районе. Он говорит, что знает семью Михайличенко более 20 лет и не раз бывал у них в квартире.

Мужчина жалуется, что сейчас из-за напряженной работы буквально не может отмыть руки от черного – а взамен получает вот такую "благодарность". Причин агрессии со стороны динамовца он не понимает.

Разворачивается этот Михайличенко и меня ногой бьет в пах. Там мне и потемнело. Бил очень сильно и попал куда надо – по-футбольному. У него отопление автономное. Чего он прилетел и бил меня – не знаю,

– рассказал господин Николай.

Где сейчас избитый Михайличенко мужчина?

Вместо работы на жилых объектах слесарь вынужден находиться в урологическом отделении больницы. Накануне он обращался в полицию, там открыли уголовное производство.

Что еще известно о драке Михайличенко?