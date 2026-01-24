Михайличенко убеждал, что никого не бил и лишь "говорил по-мужски". Однако сотрудник коммунальной службы рассказывает другую историю, пишет ТСН.
Что сказал мужчина, которого избил Михайличенко?
Николай Прийщ работает слесарем в Печерском районе. Он говорит, что знает семью Михайличенко более 20 лет и не раз бывал у них в квартире.
Мужчина жалуется, что сейчас из-за напряженной работы буквально не может отмыть руки от черного – а взамен получает вот такую "благодарность". Причин агрессии со стороны динамовца он не понимает.
Разворачивается этот Михайличенко и меня ногой бьет в пах. Там мне и потемнело. Бил очень сильно и попал куда надо – по-футбольному. У него отопление автономное. Чего он прилетел и бил меня – не знаю,
– рассказал господин Николай.
Где сейчас избитый Михайличенко мужчина?
Вместо работы на жилых объектах слесарь вынужден находиться в урологическом отделении больницы. Накануне он обращался в полицию, там открыли уголовное производство.
Что еще известно о драке Михайличенко?
- Сам бывший тренер Динамо и сборной Украины рассказал инсайдеру Игорю Бурбасу, что не применял насилие, а просто вступился за жену, которую сантехник якобы ударил в грудь.
- Сначала Михайличенко вообще отрицал инцидент, назвав одного из журналистов "больным человеком".