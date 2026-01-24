Михайличенко переконував, що нікого не бив і лише "говорив по-чоловічому". Проте співробітник комунальної служби розповідає іншу історію, пише ТСН.

Дивіться також Не тільки Михайличенко: найбільші судові скандали з українськими футболістами

Що сказав чоловік, якого побив Михайличенко?

Микола Прийщ працює слюсарем у Печерському районі. Він говорить, що знає родину Михайличенків понад 20 років і не раз бував в них у квартирі.

Чоловік скаржиться, що зараз через напружену роботу буквально не може відмити руки від чорного – а натомість отримує ось таку "вдячність". Причин агресії з боку динамівця він не розуміє.

Розвертається цей Михайличенко і мене ногою б'є в пах. Отам мені і потемніло. Бив дуже сильно і влучив куди треба – по-футбольному. У нього опалення автономне. Чого він прилетів і бив мене – не знаю,

– розповів пан Микола.

Де зараз побитий Михайличенком чоловік?

Замість роботи на житлових об'єктах слюсар змушений перебувати в урологічному відділенні лікарні. Напередодні він звертався до поліції, там відкрили кримінальне провадження.

Що ще відомо про бійку Михайличенка?