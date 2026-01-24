Михайличенко переконував, що нікого не бив і лише "говорив по-чоловічому". Проте співробітник комунальної служби розповідає іншу історію, пише ТСН.
Дивіться також Не тільки Михайличенко: найбільші судові скандали з українськими футболістами
Що сказав чоловік, якого побив Михайличенко?
Микола Прийщ працює слюсарем у Печерському районі. Він говорить, що знає родину Михайличенків понад 20 років і не раз бував в них у квартирі.
Чоловік скаржиться, що зараз через напружену роботу буквально не може відмити руки від чорного – а натомість отримує ось таку "вдячність". Причин агресії з боку динамівця він не розуміє.
Розвертається цей Михайличенко і мене ногою б'є в пах. Отам мені і потемніло. Бив дуже сильно і влучив куди треба – по-футбольному. У нього опалення автономне. Чого він прилетів і бив мене – не знаю,
– розповів пан Микола.
Де зараз побитий Михайличенком чоловік?
Замість роботи на житлових об'єктах слюсар змушений перебувати в урологічному відділенні лікарні. Напередодні він звертався до поліції, там відкрили кримінальне провадження.
Що ще відомо про бійку Михайличенка?
- Сам колишній тренер Динамо та збірної України розповів інсайдеру Ігорю Бурбасу, що не застосовував насильство, а просто заступився за дружину, яку сантехнік нібито вдарив у груди.
- Спершу Михайличенко взагалі заперечував інцидент, назвавши одного із журналістів "хворою людиною".