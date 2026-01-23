Інцидент стався у другій половині дня, а пан Микола наразі перебуває у Печерській лікарні. Сам Михайличенко прокоментував ситуацію з побиттям сантехніка, повідомляє телеграм-канал "Динамівець".
Як Михайличенко відреагував на побиття сантехніка?
Власник телеграм-каналу "Динамівець" поспілкувався з екстренером Динамо та збірної України, щоб уточнити інформацію стосовно інциденту. За його словами, Михайличенко висловив обурення та був роздратованний питанням.
Це хто таке пише, ви хвора людина?,
– сказав Михайличенко.
Додамо, що за інформацією BBC, поліція Києва відкрила кримінальне провадження у справі із побиттям сантехніка.
За словами 53-річного працівника ЖЕКа, під час того, як він лагодив опалення в одному з будинків, у нього сталася словесна перепалка з 62-річним чоловіком, який вдарив його.
Наразі триває правоохоронними органами триває розслідування, а потерпілого відправили на судмедекспертизу, яка виявить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.
Що відомо про Михайличенка?
Михайличенко виступав за київське Динамо з 1982 по 1990 рік. Згодом він приєднався до італійської Сампдорії у 1990 році, звідки через сезон перебрався у шотландський Рейнджерс.
Також легенда Динамо працював у київському клубі з 2002 по 2004 рік головним тренером "біло-синіх". Окрім того, він з 2001 по 2021 рік обіймав такі посади у структурі киян, як спортивний директор, виконуючим обов'язки та асистентом головного тренера, а також директором футболу).
Під час тренерської діяльності Михайличенко також очолював збірну України – з 2008 по 2009 рік.