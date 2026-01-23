Інцидент стався у другій половині дня, а пан Микола наразі перебуває у Печерській лікарні. Сам Михайличенко прокоментував ситуацію з побиттям сантехніка, повідомляє телеграм-канал "Динамівець".

Як Михайличенко відреагував на побиття сантехніка?

Власник телеграм-каналу "Динамівець" поспілкувався з екстренером Динамо та збірної України, щоб уточнити інформацію стосовно інциденту. За його словами, Михайличенко висловив обурення та був роздратованний питанням.

Це хто таке пише, ви хвора людина?,

– сказав Михайличенко.

Додамо, що за інформацією BBC, поліція Києва відкрила кримінальне провадження у справі із побиттям сантехніка.

За словами 53-річного працівника ЖЕКа, під час того, як він лагодив опалення в одному з будинків, у нього сталася словесна перепалка з 62-річним чоловіком, який вдарив його.

Наразі триває правоохоронними органами триває розслідування, а потерпілого відправили на судмедекспертизу, яка виявить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

Що відомо про Михайличенка?