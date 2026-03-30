За час своєї роботи наставником Михайличенко встиг як оформити найвище досягнення в історії молодіжної збірної, так і зазнати одного з найболючіших фіаско для національної команди. 24 Канал згадує, як це було.

Як Михайличенко працював з молодіжною збірною України?

Тренера, якому випало надскладне завдання гідно впоратися зі спадком Валерія Лобановського в Динамо, у 2004 році запросили працювати з молодіжною збірною України. Вже наступного літа на нього чекало перше велике випробування – чемпіонат світу U-20 у Нідерландах.

Україна виступила досить гідно: на груповій стадії ми обіграли Панаму, поступилися Китаю та зіграли внічию з Туреччиною. Справжнім відкриттям і головною зіркою тієї команди став Олександр Алієв. У хавбека в групі було аж 5 забитих м'ячів.

Турнірний шлях завершився вже у першій стадії плей-оф, де українці мінімально програли майбутньому фіналісту, Нігерії. Але кістяк було закладено міцний – далі шлях на Євро-2006.



Молодіжна збірна України часів Олексія Михайличенка / фото із відкритих джерел

Континентальна першість у Португалії принесла Михайличенку один з найбільших успіхів його тренерської кар'єри. У групі запалювали Руслан Фомін і Артем Мілевський – їхні голи забезпечили нам перемоги над Нідерландами і Данією. Поразка Італії не завадила вийти у плей-оф.

У нульовому півфіналі зі збірною Сербії і Чорногорії справа дійшла до пенальті, де героєм став голкіпер Олександр Рибка. Його Михайличенко спеціально випустив під серію, замінивши Андрія Пятова.

Фінал залишив неприємний осад, адже українці програли Нідерландам 0:3, хоча у групі були сильнішими. Втім срібло Євро-2006 – це справді видатне досягнення для нашої збірної.

Як склалася робота Михайличенка у національній збірній?

Успішний цикл з молодіжкою переконав керівництво федерації футболу призначити Михайличенка головним тренером національної збірної після проваленого Олегом Блохіним відбору на Євро-2008.

У кваліфікації на чемпіонат світу 2010 року наша команда не демонструвала стабільності: могла обіграти Англію вдома 1:0 завдяки фантастичному голу Сергія Назаренка, але при цьому втратити очки з білорусами, не забивши жодного м'яча. Зрештою дві нічиї з хорватами, два розгроми Андорри і поразка англійцям на виїзді призвели до того, що у групі ми посіли друге місце, покрокувавши в плей-оф.

А там сталася трагедія на "Донбас-Арені". Після 0:0 на виїзді з найслабшим з можливих суперників – греками – збірна Михайличенка примудрилася програти в Донецьку. Ще й трибуни залишилися напівпорожніми, бо на квитки ФФУ було встановлено надзвичайно високі ціни – це був відгомін протистояння між братами Суркісами і власником Шахтаря Рінатом Ахметовим.



Сльози Андрія Шевченка після матчу з Грецією / фото з відкритих джерел

Збірна України провалила завдання вийти на чемпіонат світу, Андрій Шевченко плакав просто на газоні від втраченого шансу, а вболівальники в рекордні терміни підписали петицію про відставку Олексія Михайличенка. Це і сталося. Загалом під його орудою головна команда провела 21 матч і здобула лише 12 перемог.