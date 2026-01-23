За версією постраждалого, дії Михайличенка тягнуть на злочин. Сам колишній коуч відкидає звинувачення. У ситуації розбирався 24 Канал.

Що зробив Олексій Михайличенко?

Журналістка Наджіє Аметова першою повідомила у соцмережах, що іменитий динамівець нібито побив сантехніка на ім'я Микола, який працює у їхньому будинку. Чоловік опинився в лікарні.

За словами Аметової, було зроблено відео інциденту, але воно потім "зникло", а Михайличенко зверхньо сказав, що йому байдуже, якщо історії нададуть розголосу.

Грубу поведінку екскоуча згодом підтвердив і телеграм-канал "Динамівець", який спробував зв'язатися з Михайличенком, але у відповідь отримав тільки коментар "ви хвора людина".

Що сказали про дії Михайличенка у поліції?

Постраждалий подав до правоохоронних органів заяву про побиття. За інформацією BBC, було відкрито кримінальне провадження.

Наразі відомо, що чоловіка спрямували на судмедекспертизу, яка має з'ясувати ступінь його травм. Ведеться розслідування, слідчо-оперативна група прибула до будинку і опитала мешканців. Це підтвердила поліція Києва у телеграмі.є

Як прокоментував скандал сам Михайличенко?

Свою версію подій динамівець розповів відомому інсайдеру Ігорю Бурбасу. Михайличенко наголосив, що спілкувався з чоловіком не як з сантехніком, а як з тим, хто образив його дружину.

Колишній тренер стверджує, що першим агресію проявив саме комунальник, через помилку якого будинок Михайличенка залишився без води. Він вдарив дружину ексфутболіста у груди і нецензурно висловився на адресу мешканців.

Михайличенко "прийшов по-чоловічому з ним розмовляти", але переконує, що нікого не бив. Поліціянти вже спілкувалися з динамівцем.

