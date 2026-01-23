По версии пострадавшего, действия Михайличенко тянут на преступление. Сам бывший коуч отвергает обвинения. В ситуации разбирался 24 Канал.

Что сделал Алексей Михайличенко?

Журналистка Наджие Аметова первой сообщила об этом в соцсетях, что именитый динамовец якобы избил сантехника по имени Николай, который работает в их доме. Мужчина оказался в больнице.

По словам Аметовой, было сделано видео инцидента, но оно потом "исчезло", а Михайличенко свысока сказал, что ему все равно, если истории придадут огласке.

Грубое поведение экс-коуча впоследствии подтвердил и телеграмм-канал "Динамовец", который попытался связаться с Михайличенко, но в ответ получил только комментарий "вы больной человек".

Что сказали о действиях Михайличенко в полиции?

Пострадавший подал в правоохранительные органы заявление об избиении. По информации BBC, было открыто уголовное производство.

Известно, что мужчину направили на судмедэкспертизу, которая должна выяснить степень его травм. Ведется расследование, следственно-оперативная группа прибыла в дом и опросила жителей. Это подтвердила полиция Киева в телеграмме.є

Как прокомментировал скандал сам Михайличенко?

Свою версию событий динамовец рассказал известному инсайдеру Игорю Бурбасу. Михайличенко отметил, что общался с мужчиной не как с сантехником, а как с тем, кто оскорбил его жену.

Бывший тренер утверждает, что первым агрессию проявил именно коммунальщик, из-за ошибки которого дом Михайличенко остался без воды. Он ударил жену экс-футболиста в грудь и нецензурно высказался в адрес жильцов.

Михайличенко "пришел по-мужски с ним разговаривать", но убеждает, что никого не бил. Полицейские уже общались с динамовцем.

Чем известен Алексей Михайличенко?