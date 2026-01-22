Про свій досвід роботи з тренером, якого Андрій вважає найгіршим, він розповів польським блогерам з ютуб-проєкту Meczyki.
Дивіться також Ярмоленко відверто зізнався, коли завершить кар'єру: що сказав легенда Динамо
Кого Ярмоленко вважає своїм найгіршим тренером?
Поляки запитали у футболіста, що він думає про їхнього співвітчизника, асистента наставника киян Мацея Кендзьорека. Андрій несподівано відповів, що це найгірший тренер за всю його кар'єру.
Проте виявилося, що це просто жарт, а справжня думка Ярмоленка про коуча суто позитивна.
З ним дуже цікаво працювати. Він величезний професіонал, ми з ним багато говоримо про футбол, тактику. Найкраще те, що він не тільки хороший спеціаліст, а й чудова людина,
– сказав Ярмоленко.
Хто такий Мацей Кендзьорек?
Поляк є тим доволі рідкісним випадком, коли людина розпочинає тренерську діяльність у футболі, не маючи за плечима досвіду виступів в ролі гравця.
45-річний коуч здебільшого працював асистентом, але був і головним тренером – у клубі Екстракляси Радомяк з міста Радом. Згодом його запросили у Динамо.
Після відставки Олександра Шовковського Кендзьорек залишився у штабі вже нового тренера, Ігоря Костюка. У клубі він відповідає за відпрацювання стандартних положень та аналітику.
Які досягнення Андрія Ярмоленка?
За даними Transfermarkt, Андрій Ярмоленко провів за Динамо 413 матчів і забив 161 гол в усіх турнірах.
Окрім киян, вінгер пограв за дортмундську Боруссію, англійський Вест Гем і Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів.
У збірній України Андрій є другим бомбардиром за всю історію, поступаючись Андрію Шевченку лише двома забитими м'ячами.