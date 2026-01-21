Лідер київського клубу висловився щодо свого майбутнього. Зокрема Ярмоленко зізнався, чи повісить бутси на цвях після сезону 2025 – 2026, повідомляє Meczyki.

Чи завершить Ярмоленко кар'єру?

Футболіст Динамо підтвердив, що планує завершити кар'єру після завершення поточного сезону. Водночас Ярмоленко не відкидає варіант з продовженням виступів.

На даний момент, думаю, що це мій останній сезон. Побачимо, що станеться, але зараз я думаю саме так,

– сказав Андрій.

Раніше повідомляли про те, що все ж він залишиться у структурі Динамо після того, як покине футбол. У подкасті на ютуб-каналі Дениса Бойка Ярмоленко заявив, що стане спортивним директором "біло-синіх".

"Ми домовились з президентом, що я буду спортивним директором. Мені це цікаво. У тебе колосальні можливості розвивати такий клуб, як Динамо Київ", – поділився футболіст.

Що відомо про кар'єру Ярмоленка?