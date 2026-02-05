Досвідчений гравець обрав спеціальність футбольного менеджменту. Про початок навчання в академії УЄФА 36-річний вінгер Динамо повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Дивіться також Ярмоленко відверто зізнався, коли завершить кар'єру: що сказав легенда Динамо
Який новий етап кар’єри Ярмоленка?
Андрій Ярмоленко поступово готується до завершення кар'єри гравця. Спеціальність футбольного менеджменту дозволить йому працювати у структурі клубу. Раніше повідомлялось, що Ярмоленко у майбутньому стане спортивним директором Динамо.
Почнемо нову подорож,
– коротко написав на своїй сторінці Андрій.
Ярмоленко зробив допис про навчання в УЄФА / Скриншот з інстаграму футболіста
Навчання із Ярмоленком проходять також колишній легіонер донецького Шахтаря Вілліан та ексгравець Динамо Сергій Сидорчук.
Це рішення Ярмоленко прийняв в час, коли вже планує завершити ігрову кар’єру. Такий вибір ймовірно свідчить про прагнення підготуватися до ролі футбольного функціонера чи менеджера клубу в майбутньому.
Майбутнє Ярмоленка у ролі тренера або спортивного директора
Ярмоленко вже має тренерський диплом категорії A від УЄФА, який дозволяє працювати в тренерському штабі професійних команд.
Журналіст Віктор Вацко на своєму ютуб-каналі називав Ярмоленка "ідеальним спортивним директором" для Динамо.
Значення Андрія Ярмоленка для Динамо
- Андрій Ярмоленко провів за Динамо понад 300 матчів у всіх турнірах, став одним із найрезультативніших гравців в історії клубу та кілька разів був капітаном команди.
- Ярмоленко є лідером Динамо у роздягальні та авторитетом для молодих футболістів, вихованців клубу. Він чотири рази визнавався найкращим футболістом України.
- За даними Transfermarkt, у складі національної збірної Ярмоленко провів 125 матчів, в яких забив 46 голів.