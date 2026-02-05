Опытный игрок выбрал специальность футбольного менеджмента. О начале обучения в академии УЕФА 36-летний вингер Динамо сообщил на своей странице в инстаграме.
Какой новый этап карьеры Ярмоленко?
Андрей Ярмоленко постепенно готовится к завершению карьеры игрока. Специальность футбольного менеджмента позволит ему работать в структуре клуба. Ранее сообщалось, что Ярмоленко в будущем станет спортивным директором Динамо.
Начнем новое путешествие,
– коротко написал на своей странице Андрей.
Обучение с Ярмоленко проходят также бывший легионер донецкого Шахтера Виллиан и экс-игрок Динамо Сергей Сидорчук.
Это решение Ярмоленко принял во время, когда уже планирует завершить игровую карьеру. Такой выбор вероятно свидетельствует о стремлении подготовиться к роли футбольного функционера или менеджера клуба в будущем
Будущее Ярмоленко в роли тренера или спортивного директора
Ярмоленко уже имеет тренерский диплом категории A от УЕФА, который позволяет работать в тренерском штабе профессиональных команд.
Журналист Виктор Вацко на своем ютуб-канале называл Ярмоленко "идеальным спортивным директором" для Динамо.
Значение Андрея Ярмоленко для Динамо
- Андрей Ярмоленко провел за Динамо более 300 матчей во всех турнирах, стал одним из самых результативных игроков в истории клуба и несколько раз был капитаном команды.
- Ярмоленко является лидером Динамо в раздевалке и авторитетом для молодых футболистов, воспитанников клуба. Он четыре раза признавался лучшим футболистом Украины.
- По данным Transfermarkt, в составе национальной сборной Ярмоленко провел 125 матчей, в которых забил 46 голов.