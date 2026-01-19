Головний тренер Яцек Зеліньські висловився щодо гри проти "біло-синіх". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Динамо Київ від Шуріка".
Що сказав Зеліньські про матч з Динамо?
Наставник Корони заявив, що вони ретельно підбирали суперника і раді зіграти з Динамо. За словами Зеліньські цей матч буде чудовим, адже кияни кожного сезону грають у єврокубкових турнірах.
Вірю, що цей матч відповість на питання, які нас давно турбували. Наші спаринг-партнери демонструють різні стилі гри, і це висококласні суперники. Саме тому ми їздимо на тренувальні збори в теплі країни – щоб отримати максимальну користь з таких ігор,
– висловився тренер.
Нагадаємо, що за Динамо вкрай провалило першу половину сезону 2025 – 2026. Колишній футболіст киян Микола Морозюк у коментарі Sport.ua висловився про невдалі результати "біло-синіх".
"У Динамо завжди доводиться діяти під тиском. І вже при першому ж невдалому результаті йде критика. У такі моменти на перший план має виходити головний тренер, який не повинен дати гравцям опуститися в психологічну яму. Але коли після першої, другої, третьої осічки команда починала грати, то по обличчях хлопців видно, що вони не вірять у свої сили",
– заявив Морозюк.
У якому становищі зараз Динамо?
На початку сезону Динамо не змогло пробитися у Лігу чемпіонів, а також вилетіло з плей-оф відбору до Ліги Європи.
У Лізі конференцій "біло-сині" не пройшли далі основного етапу. А наприкінці листопада після невдачі з Омонією було звільнено Олександра Шовковського і його тренерський штаб, а команду очолив Ігор Костюк.
У чемпіонаті України київський клуб посідає 4 місце у турнірній таблиці – вони відстають на 9 очок від лідерів чемпіонату ЛНЗ та Шахтаря.