У січні 2023-го Віктор не хотів повертатися в Динамо зі зборів та вимагав трансферу в Жирону. Цікавими подробицями того переходу поділився відомий інсайдер ігор Бурбас, повідомляє 24 Канал.

Чи хотіли Циганкова відправити на війну?

За інформацією журналіста, власники Динамо погрожували Циганкову відправити його на фронт. Вони вимагали від гравця продовжити контракт із клубом, який завершувався влітку того ж року.

Тоді Віктор поїхав на відпочинок в Ізраїль, а після цього переховувався в Іспанії в будинку брата Пепа Гвардіоли. Вінгер боявся повертатися в Україну і чекав, що Жирона та Динамо домовляться щодо трансферу.

Циганков поїхав в Іспанію та ховався вдома у Пере Гвардіоли. Там він почував себе в безпеці. Потім почався шантаж і залякування гравця з боку власників Динамо.Йому казали, що якщо не продовжить контракт, то піде на фронт. Не знаю, чи були якісь методи, чи ні. Може, є якісь можливості у братів Суркісів відправляти футболістів туди. У підсумку там домовились, що якусь компенсацію Динамо все ж отримає,

– розповів Бурбас.

Варто зазначити, що на той момент правила мобілізації в Україні діяли для чоловіків від 27 років. Циганкову ж тоді було 25, тому законних підстав для призову футболіста не було.

Згідно з даними Transfermarkt, Динамо отримало 5 мільйонів євро за перехід Циганкова, а також прописало певний відсоток від майбутнього перепродажу гравця. Віктор же і досі грає за Жирону та є лідером збірної України (13 голів у 63-х матчах).

Як Циганков грає за Жирону?