В январе 2023-го Виктор не хотел возвращаться в Динамо со сборов и требовал трансфера в Жирону. Интересными подробностями того перехода поделился известный инсайдер Игорь Бурбас, сообщает 24 Канал.
Хотели ли Цыганкова отправить на войну?
По информации журналиста, владельцы Динамо угрожали Цыганкову отправить его на фронт. Они требовали от игрока продлить контракт с клубом, который завершался летом того же года.
Тогда Виктор уехал на отдых в Израиль, а после этого скрывался в Испании в доме брата Пепа Гвардиолы. Вингер боялся возвращаться в Украину и ждал, что Жирона и Динамо договорятся по трансферу.
Цыганков уехал в Испанию и прятался дома у Пере Гвардиолы. Там он чувствовал себя в безопасности. Потом начался шантаж и запугивание игрока со стороны владельцев Динамо.ему говорили, что если не продлит контракт, то уйдет на фронт. Не знаю, были ли какие-то методы, или нет. Может, есть какие-то возможности у братьев Суркисов отправлять футболистов туда. В итоге там договорились, что какую-то компенсацию Динамо все же получит,
– рассказал Бурбас.
Стоит отметить, что на тот момент правила мобилизации в Украине действовали для мужчин от 27 лет. Цыганкову же тогда было 25, поэтому законных оснований для призыва футболиста не было.
Согласно данным Transfermarkt, Динамо получило 5 миллионов евро за переход Цыганкова, а также прописало определенный процент от будущей перепродажи игрока. Виктор же до сих пор играет за Жирону и является лидером сборной Украины (13 голов в 63-х матчах).
Как Цыганков играет за Жирону?
- За эти три года Цыганков записал на свой счет 18 голов и 20 ассистов в 101 матче за Жирону. В сезоне 2023 – 2024 Виктор помог команде выиграть бронзовые медали Ла Лиги вместе с другим украинцем Артемом Довбыком.
- В текущей кампании вингер оформил 5 голов и две результативные передачи в 16-ти встречах во всех турнирах. Вместе с ним в команде зажигает Владислав Ванат, который забил уже семь мячей за каталонцев.
- После 20-ти туров Жирона занимает десятое место в Ла Лиге, опережая зону вылета на пять очков. К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже этим летом.