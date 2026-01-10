back button
Sport News 24 Футбол Игрок сборной Украины забил эффектный гол пяткой в Испании и принес Жироне важнейшую победу
Игрок сборной Украины забил эффектный гол пяткой в Испании и принес Жироне важнейшую победу

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Владислав Ванат забил эффектный гол в матче Жироны против Осасуны.
  • Этот мяч принес каталонцам победу и поднял команду на 12 место в Ла Лиге.
Владислав Ванат забил в ворота Осасуны
Владислав Ванат забил в ворота Осасуны / фото ФК Жирона

В чемпионате Испании на днях проходят матчи 19 тура Ла Лиги сезона 2025 –2026. Уже традиционно внимание украинцев приковано к каталонской Жироне.

Именно в составе "красно-белых" выступают аж три футболиста из Украины. В отчетном туре Жирона принимала середняка Ла Лиги Осасуну, сообщает 24 Канал.

Как Ванат принес победу Жироне?

Неделю назад Жирона победила Мальорку благодаря голам Цыганкова и Ваната. Поэтому неудивительно, что оба экс-игрока Динамо сохранили места в основе каталонской команды.

В свою очередь вратарь Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных. В целом же дуэт украинских нападающих становится главным ударным оружием каталонцев.

Последние четыре гола Жироны были именно на счету Владислава и Виктора. И в матче против Осасуны эта приятная для украинцев серия продолжилась.

Жирона – Осасуна 1:0

Гол: Ванат, 44.

Судьбу матча решил единственный гол перед перерывом, который на свой счет записал Ванат. Нападающий откликнулся на прострел Морено с фланга и элегантно пяткой отправил мяч в сетку.

В целом же Владислав отыграл 88 минут. После перерыва Ванат забил второй раз, но этот гол отменили из-за офсайда после просмотра VAR. В свою очередь Цыганков провел на поле все игровое время.

Обзор матча Жирона – Осасуна: смотреть видео

Как Ванат и Цыганков за Жирону?

  • Победа над Осасуной стала для Жироны третьей в четырех последних матчах. Она позволила каталонцам подняться на 12 место в турнирной таблице Ла Лиги.
  • Цыганков выступает за Жирону с января 2023 года и помогал команде брать "бронзу" Ла Лиги в сезоне 2023-2024. В текущей кампании Виктор оформил 5 голов и два ассиста в 13-ти матчах.
  • Ванат перебрался в Жирону в конце августа 2025 года. Динамо получило около 15 миллионов евро за форварда, который сразу стал основным в испанской команде.
  • Украинец оправдывает доверие тренера, забив 6 голов в 18-ти встречах. К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже этим летом.