Сейчас за каталонцев выступают аж трое украинцев. В отчетный уикенд подопечные Мичела отправились в гости к Мальорке, сообщает 24 Канал.
Как украинцы устроили феерию?
До отчетного тура Жирона долгое время шла в зоне вылета, поэтому крайне нуждалась в победе. При этом каталонцы выиграли лишь дважды за последние 9 встреч Ла Лиги.
В игре против Мальорки Виктор Цыганков и Владислав Ванат ожидаемо вышли в основе, тогда как Владислав Крапивцов оказался на скамейке запасных. В конце концов именно украинцы и стали главными героями матча.
Мальорка – Жирона 1:2
Голы: Мурики, 90+1 (пен) – Цыганков, 25, Ванат, 63 (пен).
В первом тайме Цыганков открыл счет после удачного смещения с фланга. Вингер пробил из-за пределов штрафной площади и кипер допустил грубую ошибку.
От его руки мяч и залетел в ворота. А уже после перерыва счет удвоил Ванат. Бывший нападающий Динамо заработал пенальти в середине второго тайма и сам же его и реализовал.
Под занавес встречи Мальорка смогла отыграть один мяч с пенальти. Однако на камбэк островитяне не смогли. Украинцы доиграли матч до конца и получили высокие оценки от Sofascore – 7,6 для Цыганкова и 7,3 для Ваната.
Цыганков и Ванат забили за Жирону: смотреть видео
Как украинцы выступают за Жирону?
- Виктор стал игроком испанского клуба в январе 2023 года. Тогда Жирона заплатила Динамо 5 миллионов евро за вингера, у которого подходил к завершению контракт с киевлянами.
- С тех пор Цыганков забил 18 голов в 99-ти матчах за каталонцев. Ванат же перебрался в Жирону летом 2025 года за 15 миллионов также из Динамо.
- В текущем сезоне Владислав стал игроком основы испанского клуба, оформив 5 голов и один ассист в 17-ти играх. Именно Ванат и Цыганков являются лучшими бомбардирами Жироны в текущем сезоне Ла Лиги (по 4 мяча).
- К сожалению, сами каталонцы пока не впечатляют и борются за выживание. Победа над Мальоркой подняла команду Мичела на 16 место. Однако по итогам тура команда может вернуться в зону вылета. К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже этим летом.