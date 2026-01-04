Сейчас за каталонцев выступают аж трое украинцев. В отчетный уикенд подопечные Мичела отправились в гости к Мальорке, сообщает 24 Канал.

По теме Рядом со звездами Реала и Барселоны: лидер сборной Украины получил признание в Испании

Как украинцы устроили феерию?

До отчетного тура Жирона долгое время шла в зоне вылета, поэтому крайне нуждалась в победе. При этом каталонцы выиграли лишь дважды за последние 9 встреч Ла Лиги.

В игре против Мальорки Виктор Цыганков и Владислав Ванат ожидаемо вышли в основе, тогда как Владислав Крапивцов оказался на скамейке запасных. В конце концов именно украинцы и стали главными героями матча.

Мальорка – Жирона 1:2

Голы: Мурики, 90+1 (пен) – Цыганков, 25, Ванат, 63 (пен).

В первом тайме Цыганков открыл счет после удачного смещения с фланга. Вингер пробил из-за пределов штрафной площади и кипер допустил грубую ошибку.

От его руки мяч и залетел в ворота. А уже после перерыва счет удвоил Ванат. Бывший нападающий Динамо заработал пенальти в середине второго тайма и сам же его и реализовал.

Под занавес встречи Мальорка смогла отыграть один мяч с пенальти. Однако на камбэк островитяне не смогли. Украинцы доиграли матч до конца и получили высокие оценки от Sofascore – 7,6 для Цыганкова и 7,3 для Ваната.

Цыганков и Ванат забили за Жирону: смотреть видео

Как украинцы выступают за Жирону?