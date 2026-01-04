Нині за каталонців виступають аж троє українців. У звітний вікенд підопічні Мічела відправились в гості до Мальорки, повідомляє 24 Канал.
Як українці влаштували феєрію?
До звітного туру Жирона довгий час йшла у зоні вильоту, тому вкрай потребувала перемоги. При цьому каталонці виграли лише двічі за останні 9 зустрічей Ла Ліги.
У грі проти Мальорки Віктор Циганков та Владислав Ванат очікувано вийшли в основі, тоді як Владислав Крапивцов опинився на лаві запасних. Зрештою саме українці і стали головними героями матчу.
Мальорка – Жирона 1:2
Голи: Мурікі, 90+1 (пен) – Циганков, 25, Ванат, 63 (пен).
У першому таймі Циганков відкрив рахунок після вдалого зміщення з флангу. Вінгер пробив з-за меж карного майданчика і кіпер допустив грубу помилку.
Від його руки м'яч і залетів у ворота. А вже після перерви рахунок подвоїв Ванат. Колишній нападник Динамо заробив пенальті в середині другого тайму та сам же його і реалізував.
Під завісу зустрічі Мальорка змогла відіграти один м'яч з пенальті. Проте на камбек острів'яни не спромоглись. Українці дограли матч до кіця та отримали високі оцінки від Sofascore – 7,6 для Циганкова та 7,3 для Ваната.
Циганков та Ванат забили за Жирону: дивитися відео
Як українці виступають за Жирону?
- Віктор став гравцем іспанського клубу у січні 2023 року. Тоді Жирона заплатила Динамо 5 мільйонів євро за вінгера, у якого добігав до завершення контракт із киянами.
- З того часу Циганков забив 18 голів у 99-ти матчах за каталонців. Ванат же перебрався в Жирону влітку 2025 року за 15 мільйонів також з Динамо.
- У поточному сезоні Владислав став гравцем основи іспанського клубу, оформивши 5 голів та один асист у 17-ти іграх. Саме Ванат та Циганков є найкращими бомбардирами Жирони у поточному сезоні Ла Ліги (по 4 м'ячі).
- На жаль, самі каталонці поки не вражають та борються за виживання. Перемога над Мальоркою підняла команду Мічела на 16 місце. Проте за підсумком туру команда може повернутися в зону вильоту. До слова, Циганков може залишити Жирону вже цього літа.