Віктор Циганков оформив дубль у ворота Реал Сосьєдада, принісши виїзну перемогу Жироні з рахунком 1:2. Така гольова феєрія українця принесла йому визнання у Ла Лізі, інформує 24 Канал із посиланням на Marca.

До теми Циганков космічним дублем приніс Жироні вольову перемогу на очах у гравця збірної Росії

Яке визнання Циганков отримав в Іспанії?

Іспанське видання опублікувало збірну 16-го туру Ла Ліги, де на фланзі знайшлось місце українському легіонеру Жирони.

Циганков опинився поруч із форвардом Атлетіко Антуаном Грізманном, півзахисником Реала Джудом Беллінгемом та навіть вінгер Барселони Рафіньєю.



Збірна 16 туру Ла Ліги / Фото Marca

Яка статистика Циганкова у сезоні 2025 – 2026?

У поточному сезоні Циганков провів 12 матчів за Жирону, у яких відзначився 4 голами та 2 результативними передачами в усіх турнірах.

Доволі тривалий відрізок Віктор пропустив через травму ноги.

Допоміг Україні вийти у плей-оф відбору на ЧС-2026. Циганков взяв участь у двох крайніх іграх групового раунду проти Франції та Ісландії.

Циганков може покинути Жирону?

Як повідомляло видання CanarySports, Циганковим активно цікавиться турецьке Фенербахче. Раніше цей клуб вже цікавився Олександром Зінченком та Андрієм Луніним.

Ще наприкінці серпня 2025-го з'явилась інформація про бажання Віктора перейти в іншу команду. Але залишився у Жироні, з якою у нього контракт до кінця червня 2027-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Циганкова у 15 мільйонів євро.