Виктор Цыганков оформил дубль в ворота Реал Сосьедада, принеся выездную победу Жироне со счетом 1:2. Такая голевая феерия украинца принесла ему признание в Ла Лиге, информирует 24 Канал со ссылкой на Marca.

К теме Цыганков космическим дублем принес Жироне волевую победу на глазах у игрока сборной России

Какое признание Цыганков получил в Испании?

Испанское издание опубликовало сборную 16-го тура Ла Лиги, где на фланге нашлось место украинскому легионеру Жироны.

Цыганков оказался рядом с форвардом Атлетико Антуаном Гризманном, полузащитником Реала Джудом Беллингемом и даже вингер Барселоны Рафиньей.



Сборная 16 тура Ла Лиги / Фото Marca

Какая статистика Цыганкова в сезоне 2025 – 2026?

В текущем сезоне Цыганков провел 12 матчей за Жирону, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами во всех турнирах.

Довольно длительный отрезок Виктор пропустил из-за травмы ноги.

Помог Украине выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Цыганков принял участие в двух крайних играх группового раунда против Франции и Исландии.

Цыганков может покинуть Жирону?

Как сообщало издание CanarySports, Цыганковым активно интересуется турецкий Фенербахче. Ранее этот клуб уже интересовался Александром Зинченко и Андреем Луниным.

Еще в конце августа 2025-го появилась информация о желании Виктора перейти в другую команду. Но остался в Жироне, с которой у него контракт до конца июня 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Цыганкова в 15 миллионов евро.