Известно, что совсем скоро Цыганков покинет Жирону. На украинского футболиста, защищающего цвета каталонского клуба, положили глаз в Англии, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

Где будет играть Цыганков?

Виктор Цыганков готов рассмотреть варианты по смене клуба. Украинский футболист сообщил руководству Жироны о своем решении покинуть команду в конце летнего трансферного окна.

Каталонцы не против отпустить Цыганкова, но при определенном условии. Жирона хочет получить не менее 20 миллионов евро за украинского футболиста, а другие предложения будут отклоняться автоматически.

Виктором Цыганковым интересуются три английских клуба. Среди них Фулхэм, Вест Хэм и Борнмут.

К слову. Контракт Виктора Цыганкова с Жироной рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне украинский полузащитник сыграл в 32 матчах за "красно-белых" во всех турнирах, оформишви два гола пять ассистов.

