Команда Мічела приймала одного з претендентів на єврокубки Сельту. Вже традиційно у старті Жирони вийшли Владислав Ванат та Віктор Циганков, повідомляє 24 Канал.
Як Ванат забив Сельті?
Перший сильно розпочав у 2026 році, оформивши 5 голів та один асист у дев'яти матчах. На щастя, у грі проти Сельти Владислав продовжи свою феєрію.
Вже в середині першого тайму Жирона вдало розіграла кутовий. Вітсель скинув головою на Ваната, який впритул розстріляв ворота Сельти.
Ванат відзначився у матчі проти Сельти: дивитися відео
Для українця це вже дев'ятий гол у чемпіонаті Іспанії в цьому сезоні. На жаль, Жироні не вдалось втримати перемогу над гостями з Віго, адже у другому таймі Хутгла встановив паритет.
А ближче до завершення матчу Вітор Рейс оформив автогол та подарував Сельті перемогу (1:2). Циганков відіграв весь матч, тоді як Ванат був замінений на 73-й хвилині. каталонський клуб посідає 12 місце в чемпіонаті.
Як Ванат та Циганков проводять сезон?
- Ванат лише влітку 2025-го став гравцем Жирони, перейшовши з Динамо за 15 мільйонів євро. Нападник одразу став гравцем основи каталонців.
- На його рахунку вже 10 голів та два асисти у 24-х матчах. Особливо ударним для українця вийшов січень, коли він оформив чотири м'ячі, завдяки чому претендував на звання найкращого гравця місяця у Ла Лізі.
- Що ж стосується Циганкова, то вінгер виступає за Жирону вже три роки. За поточний сезон Віктор оформив 6 голів та 2 асисти у 22-х іграх. До слова, Циганков може залишити Жирону вже найближчого літа.