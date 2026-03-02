Команда Мичела принимала одного из претендентов на еврокубки Сельту. Уже традиционно в старте Жироны вышли Владислав Ванат и Виктор Цыганков, сообщает 24 Канал.
Как Ванат забил Сельте?
Первый сильно начал в 2026 году, оформив 5 голов и один ассист в девяти матчах. К счастью, в игре против Сельты Владислав продолжи свою феерию.
Уже в середине первого тайма Жирона удачно разыграла угловой. Витсель сбросил головой на Ваната, который в упор расстрелял ворота Сельты.
Ванат отличился в матче против Сельты: смотреть видео
Для украинца это уже девятый гол в чемпионате Испании в этом сезоне. К сожалению, Жироне не удалось удержать победу над гостями из Виго, ведь во втором тайме Хутгла установил паритет.
А ближе к завершению матча Витор Рейс оформил автогол и подарил Сельте победу (1:2). Цыганков отыграл весь матч, тогда как Ванат был заменен на 73-й минуте. каталонский клуб занимает 12 место в чемпионате.
Как Ванат и Цыганков проводят сезон?
- Ванат лишь летом 2025-го стал игроком Жироны, перейдя из Динамо за 15 миллионов евро. Нападающий сразу стал игроком основы каталонцев.
- На его счету уже 10 голов и два ассиста в 24-х матчах. Особенно ударным для украинца вышел январь, когда он оформил четыре мяча, благодаря чему претендовал на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге.
- Что же касается Цыганкова, то вингер выступает за Жирону уже три года. За текущий сезон Виктор оформил 6 голов и 2 ассиста в 22-х играх. К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже ближайшим летом.