Динамо продало нападающего в Жирону, где уже выступал другой украинец Виктор Цыганков. Ванат сразу стал основным форвардом каталонцев и получил признание в Испании, сообщает Ла Лига.
На что претендует Ванат?
Особенно игрок зажег в конце декабря прошлого года, а также в январе текущего. Ванат забил в нескольких встречах подряд и стал одним из лучших игроков чемпионата.
Ла Лига объявила список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста турнира в январе. Среди пяти кандидатов есть и украинский нападающий.
Конкуренцию Ванату составят Александер Серлот (Атлетико), Ведат Мурики (Мальорка), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад) и Маркос Алонсо (Сельта). Кроме того, Владислав еще и претендует на награду "лучший гол месяца".
Ла Лига выделила победный гол украинца в ворота Осасуны в рамках 19-го тура. Ванат тогда пяткой красиво замкнул прострел Алекса Морено с фланга. Конкурентами в этой номинации являются Гонсало Гарсия из Реала и Карлос Ромеро из Эспаньола.
Как Ванат забивал Осасуне: смотреть видео
Как Ванат и Цыганков играют за Жирону?
- Ванат стал игроком Жироны летом 2025 года. Форварда Динамо обошелся каталонцам примерно в 15 миллионов евро согласно данным Transfermarkt.
- Украинец сразу стал игроком основы и уже имеет в своем активе 8 голов в 19-ти встречах. В январе украинец оформил четыре мяча в трех матчах. В свою очередь Цыганков выступает за Жирону уже три года.
- За это время Виктор оформил 18 голов и 20 ассистов, а также помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата Испании в сезоне 2023 – 2024. К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже этим летом.
- Благодаря трем победам в январе Жирона смогла запрыгнуть в середину турнирной таблицы. Подопечные Мичела поднялись на 11 место и опережают зону вылета на пять очков.