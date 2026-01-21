Динамо продало нападника в Жирону, де вже виступав інший українець Віктор Циганков. Ванат одразу став основним форвардом каталонців та отримав визнання в Іспанії, повідомляє Ла Ліга.

На що претендує Ванат?

Особливо гравець запалив наприкінці грудня минулого року, а також у січні поточного. Ванат забив у кількох зустрічах поспіль та став одним з найкращих гравців чемпіонату.

Ла Ліга оголосила список гравців, які претендують на звання найкращого футболіста турніру у січне. Серед п'яти кандидатів є і український нападник.

Конкуренцію Ванату складуть Александер Серлот (Атлетіко), Ведат Мурікі (Мальорка), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад) та Маркос Алонсо (Сельта). Крім того, Владислав ще й претендує на нагороду "найкращий гол місяця".

Ла Ліга виділила переможний гол українця у ворота Осасуни в рамках 19-го туру. Ванат тоді п'ятою красиво замкнув простріл Алекса Морено з флангу. Конкурентами в цій номінації є Гонсало Гарсія з Реала та Карлос Ромеро з Еспаньола.

Як Ванат та Циганков грають за Жирону?