Динамо продало нападника в Жирону, де вже виступав інший українець Віктор Циганков. Ванат одразу став основним форвардом каталонців та отримав визнання в Іспанії, повідомляє Ла Ліга.
На що претендує Ванат?
Особливо гравець запалив наприкінці грудня минулого року, а також у січні поточного. Ванат забив у кількох зустрічах поспіль та став одним з найкращих гравців чемпіонату.
Ла Ліга оголосила список гравців, які претендують на звання найкращого футболіста турніру у січне. Серед п'яти кандидатів є і український нападник.
Конкуренцію Ванату складуть Александер Серлот (Атлетіко), Ведат Мурікі (Мальорка), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад) та Маркос Алонсо (Сельта). Крім того, Владислав ще й претендує на нагороду "найкращий гол місяця".
Ла Ліга виділила переможний гол українця у ворота Осасуни в рамках 19-го туру. Ванат тоді п'ятою красиво замкнув простріл Алекса Морено з флангу. Конкурентами в цій номінації є Гонсало Гарсія з Реала та Карлос Ромеро з Еспаньола.
Як Ванат забивав Осасуні: дивитися відео
Як Ванат та Циганков грають за Жирону?
- Ванат став гравцем Жирони влітку 2025 року. Форварда Динамо обійшовся каталонцям приблизно у 15 мільйонів євро згідно з даними Transfermarkt.
- Українець одразу став гравцем основи та вже має у своєму активі 8 голів у 19-ти зустрічах. У січні українець оформив чотир м'ячі в трьох матчах. У свою чергу Циганков виступає за Жирону вже три роки.
- За цей час Віктор оформив 18 голів та 20 асистів, а також допоміг команді виграти бронзові медалі чемпіонату Іспанії в сезоні 2023 – 2024. До слова, Циганков може залишити Жирону вже цього літа.
- Завдяки трьом перемогам у січні Жирона змогла застрибнути в середину турнірної таблиці. Підопічні Мічела піднялись на 11 місце та випереджають зону вильоту на п'ять очок.