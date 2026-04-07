Каталонський клуб приймав одного з грандів іспанського футболу Вільярреал. Інтерес до матчу був прикутий через участь у ньому двох українців, повідомляє 24 Канал.
Що сталось із Ванатом?
З перших хвилин на полі очікувано з'явились лідери Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат. Проте останньому не судилось довго пограти проти Вільярреала.
На 12-й хвилині Ванат отримав травму на рівному місці. Українець схопився за ногу та попросив заміну, після чого замість нього в гру зайшов Абель Руїс.
Як повідомляє канал Hospital Pass, Ванат травмував мʼяз задньої поверхні стегна. Про ступінь травми поки невідомо, для цього потрібно зробити МРТ.
Якщо травмованим буде лише мʼяз, то Владислав може пропустити від 3 до 8 тижнів. Якщо ж буде задіяне сухожилля, то це може бути історія до кінця сезону. Потрібно чекати офіційного висновку,
– написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
Відзначимо, що навіть без Ваната Жирона змогла створити сенсацію. Перед перервою гравець Вільярреала Наварро відзначився автоголом, завдяки чому каталонці святкували мінімальну перемогу.
Що ж стосується Циганкова, то ексгравець Динамо відіграв увесь матч та долучився до створення двох гольових моментів. Єдиний удар від Віктора був заблокований. Sofascore оцінив гру українця у 7,0.
Як Ванат виступає за Жирону?
- Нападник збірної України став гравцем іспанського клубу наприкінці серпня 2025 року. Динамо отримало орієнтовно 15 мільйонів євро за свого форварда.
- Владислав одразу завоював місце в основі Жирони. У 29-ти матчах цього сезону нападник оформив 10 голів та дві результативні передачі.
- За вісім турів до фінішу каталонський клуб посідає 12-те місце в Ла Лізі. Відставання від єврокубкової зони становить лише 4 бали, тоді як гандикап над зоною вильоту – вісім очок.
- Що ж стосується Циганкова, то він виступає за іспанську команду з 2023-го. У поточній кампанії Віктор відіграв 26 матчів, записавши на свій рахунок 5 голів та 4 асисти. Раніше Циганков запалив проти Атлетіка.