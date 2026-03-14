У команді Мічела виступає троє українців. У звітному турі Жирона приймала потужного суперника в особі Атлетіка з Більбао, повідомляє 24 Канал.

До теми Тренер Жирони розкритикував зірку збірної України після неприємної поразки

Як Циганков запалив проти Атлетіка?

Воротар Владислав Крапивцов очікувано опинився на заміні. А ось Віктор Циганков та Владислав Ванат вже традиційно вийшли з перших хвилин.

Ванат провів посередній поєдинок та був замінений на 70-й хвилині. А ось Циганков став одним з героїв матчу та допоміг Жироні здобути розгромну перемогу.

Українець записав на свій рахунок два асисти. У першому таймі Віктор віддав результативну передачу на Рінкона, тоді як під завісу матчу Циганков допоміг відзначитись Ечеверрі.

Ще один гол в середині другого тайму оформив Унахі. Перемога з рахунком 3:0 дозволила Жироні піднятися на 12-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Відстань від єврокубкової зони становить лише три бали.

Як Ванат та Циганков проводять сезон?