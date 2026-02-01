Господарі змогли перервати 4-матчеву безпрограшну серію каталонців, здобувши мінімальну перемогу з рахунком 1:0. На післяматчевій пресконференції наставник Жирони Мічел прокоментував фіаско своєї команди, інформує AS.

Читайте також До Довбика та Маліновського: скандальний лідер збірної України близький до трансферу в Італію

Що сказав Мічел після поразки від Ов'єдо?

Після фінального свистка головний тренер каталонців розкритикував підопічних. Він наголосив на тому, що команді бракувало агресії біля чужих воріт.

"Настає момент, коли гравці мають усвідомити, що не можна просто перекочувати м’яч – потрібно діяти рішуче й агресивно з м’ячем. Ми маємо працювати над цим як команда: не завжди шукати вільного партнера, а рухатись безпосередньо в штрафний майданчик. Нам цього бракувало протягом усього сезону. Над цим треба працювати. Ми маємо бути більш рішучими біля чужих воріт", – сказав іспанець.

Спеціаліст, зокрема, згадав конкретний момент за участі українського форварда Владислава Ваната. На ньому він пояснив, у чому полягає недолік у грі Жирони.

Ванат мав момент, який можна було завершувати в один дотик, але він занадто довго контролював м’яч. Бувають моменти, коли потрібно діяти рішучіше. Ми володіли м’ячем, але неможливо забити, якщо ти не б'єш по воротах або не подаєш у штрафний, де є кому завершувати атаки. У штрафному майданчику суперника нам бракувало агресії. Це не залежить від гравців чи трансферів – це питання роботи на тренуваннях,

– підсумував Мічел.

Дивіться відеоогляд матчу Ов'єдо – Жирона

Зазначимо, що в цьому матчі Ванат і Циганков зіграли з першої та до останньої хвилини. Вони отримали від статистичного порталу Sofascore оцінки 6,0 і 6,8 відповідно.

У 22 турах Жирона набрала 25 очок. Наразі вона посідає 11 місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.

Як виступають українці в Жироні в сезоні-2025/2026?

На рахунку Ваната, який проводить дебютний сезон за каталонців, сім голів у 19 матчах Ла Ліги. Він є найкращим бомбардиром команди.

Циганков провів 18 поєдинків у всіх турнірах. Він забив п'ять м’ячів і віддав дві результативні передачі.

Воротар Владислав Крапивцов поки не має стабільної ігрової практики. Він провів тільки три гри, у яких пропустив вісім голів.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро каталонці можуть підписати ще одного українця. Вони зацікавлені у трансфері 20-річного форварда Олександра Пищура, якого хотіла заграти за свою збірну Угорщина.