Олександр Пищур-молодший ще кілька років тому отримав пропозицію змінити українське громадянство на угорське. Однак футболіст та його батько відмовилися від запрошення. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі свого ютуб-каналу.

Хто такий Олександр Пищур?

Олександр Пищур‑молодший – український нападник, який нещодавно був одним з ключових форвардів збірної України U‑20 на чемпіонаті світу 2025 року, де команда дійшла до 1/8 фіналу.

На клубному рівні він уже кілька сезонів виступає в Угорщині, де привернув увагу місцевих футбольних функціонерів.

Як відбувався контакт з угорцями?

За словами медіа‑експерта, угорці прагнули запросити гравця, щоб у майбутньому він міг виступати за їхню національну збірну.

Однак, ні сам Пищур-молодший, ні його батько, який у минулому був футболістом, не погодилися на такі пропозиції:

– Ні. Ви що, тільки Україна і все, більше ніяких розмов бути не може, – так, за його словами, відповів батько гравця.

Клубні перспективи