Більше всього чуток стосуються можливого отримання українського паспорта бразильським хавбеком Шахтаря Педріньйо, проте ним справа не обмежується. 24 Канал розбирався, чи можлива натуралізація гравців донецького клубу і як збірна раніше залучала іноземців.

Дивіться також Легенда українського футболу оцінив потенційну натуралізацію зірки Шахтаря

Що відомо про натуралізацію Педріньйо?

Повідомлення про варіант зі зміною футбольного громадянства Педріньйо з'явилося в популярному спортивному виданні ESPN. Журналісти стверджували, що ініціатива такого кроку належить головному тренеру збірної України Сергію Реброву, а сам футболіст згоден виступати за "синьо-жовтих" і вже проходить необхідні процедури.

Цікаво, що це вже не перший випадок, коли у ЗМІ активно обговорюють натуралізацію саме Педріньйо. У 2024 році УАФ довелося навіть офіційно спростовувати таку інформацію. Тоді бразилець саме повернувся з оренди до Атлетіко Мінейро і підписав з "гірниками" новий довгостроковий контракт.

Виникають питання до того, чи узагалі можливе отримання бразильцем українського громадянства. За законодавством та правилами ФІФА, потрібно упродовж 5 років безперервно проживати на території країни, виїзд можливий лише на нетривалий термін з робочою метою, наприклад, на закордонні матчі. Педріньйо цим умовам не відповідає.

Що таке натуралізація? За визначенням ФІФА, це набуття футболістом права грати за національну збірну на основі бажання стати громадянином відповідної держави та виконання вимог законодавства для отримання громадянства.

Хто ще з гравців Шахтаря може бути натуралізований?

До обговорення поповнення збірної України бразильцями підключилися інсайдери, які мають дещо іншу інформацію.

Ігор Циганик у своєму ютуб-проєкті заявив, що, окрім Педріньйо, пропозицію змінити громадянство отримав Педро Енріке. Але обидва ще не дали своєї згоди і обмірковують ризики, пов'язані з цим кроком під час війни.

А от Віктор Вацко узагалі не чув про бажання збірної запросити Педріньйо, натомість такі сигнали надходили щодо Педро Енріке та Вінісіуса Тобіаса. Обидва, знову ж таки, не виконують вимоги законодавства щодо громадянства, тому питання загалом не актуальне. Педро Енріке ще й має шанси отримати виклик до команди Бразилії від Карло Анчелотті, тож навряд вибере Україну.

Хто з натуралізованих гравців вже виступав за Україну?