Він має намір отримати український паспорт і виступати за нашу національну команду. Своєю думкою про такий розвиток подій поділився колишній головний тренер "синьо-жовтих" Мирон Маркевич, повідомляє META.

До теми Збірна України може підсилитись бразильцем із Шахтаря перед матчами відбору на ЧС-2026

Що сказав Маркевич про Педріньйо?

Досвідчений спеціаліст вважає, що 27-річний футболіст не зможе зробити збірну України на порядок сильнішою. Проте він визнає, що той здатний допомогти команді Сергія Реброва, завдяки своїм креативним здібностям.

Як мені здається, у Шахтарі є й сильніші виконавці в лінії півзахисту. Інше питання, якщо сам футболіст виявив бажання грати за збірну України та його потребує головний тренер. Звичайно, в цілому Педріньйо якісний виконавець. У нинішньому сезоні він демонструє результативний футбол, він легкий, спритний,

– заявив Маркевич.

Тренер додав, що якісна робота бразильця з м'ячем може стати корисною нашій національній команді вже на стадії плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Врешті-решт потенційний виклик його у збірну буде зоною відповідальності чинного тренера "синьо-жовтих".

"З такими якостями гравець, можливо, і допоміг би e грі зі Швецією, яка діє в силовому ключі. Але знову ж таки, якщо бразилець потрібен Сергію Реброву, значить, він щось бачить в цьому футболісті. Наставник відповідає за результат, йому і приймати рішення", – сказав фахівець.

До слова. Матч проти Швеції збірна Україна проведе 26 березня. Для виходу на світову першість команді Реброва треба здолати спочатку шведів, а потім переможця пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що раніше Маркевич висловлювався про кар'єру Андрія Ярмоленка. Він розповів, чи варто лідеру Динамо вішати бутси на цвях після завершення нинішнього сезону.

Що відомо про кар'єру Педріньйо в Україні?