Он намерен получить украинский паспорт и выступать за нашу национальную команду. Своим мнением о таком развитии событий поделился бывший главный тренер "сине-желтых" Мирон Маркевич, сообщает META.

Что сказал Маркевич о Педриньо?

Опытный специалист считает, что 27-летний футболист не сможет сделать сборную Украины на порядок сильнее. Однако он признает, что тот способен помочь команде Сергея Реброва, благодаря своим креативным способностям.

Как мне кажется, в Шахтере есть и более сильные исполнители в линии полузащиты. Другой вопрос, если сам футболист изъявил желание играть за сборную Украины и в нем нуждается главный тренер. Конечно, в целом Педриньо качественный исполнитель. В нынешнем сезоне он демонстрирует результативный футбол, он легкий, ловкий,

– заявил Маркевич.

Тренер добавил, что качественная работа бразильца с мячом может стать полезной нашей национальной команде уже на стадии плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. В конце концов потенциальный вызов его в сборную будет зоной ответственности действующего тренера "сине-желтых".

"С такими качествами игрок, возможно, и помог бы в игре со Швецией, которая действует в силовом ключе. Но опять же, если бразилец нужен Сергею Реброву, значит, он что-то видит в этом футболисте. Наставник отвечает за результат, ему и принимать решения", – сказал специалист.

К слову. Матч против Швеции сборная Украины проведет 26 марта. Для выхода на мировое первенство команде Реброва надо одолеть сначала шведов, а затем победителя пары Польша – Албания.

