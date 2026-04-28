Известный инсайдер и комментатор Виктор Вацко в своем ютуб-проекте поделился информацией о переговорах в Украинской ассоциации футбола Оказывается, что слухи в СМИ о том, что кандидат уже известен, не соответствуют действительности.

Что происходит в УАФ по выбору главного тренера сборной?

По словам Вацко, в организации, которую возглавляет Андрей Шевченко, приняли меры для того, чтобы имя нового главного тренера не стало известным публично раньше того времени, когда УАФ будет готова.

Пока, уверяет инсайдер, окончательное решение о новом коуча не принято. Вместо этого был сформирован шорт-лист, о котором знают только несколько человек из самой верхушки ассоциации.

Количество информированных максимально ограничено, и утечка информации в такой ситуации максимально невозможна, ибо относительно несложно понять источник этой истоки,

– подчеркнул Вацко.

Комментатор до сих пор не исключает, что впервые в истории главным наставником команды может стать иностранец. Речь, вероятно, идет об Андреа Мальдере, который уже работал в сборной ассистентом Андрея Шевченко.

Кто претендует на должность главного тренера сборной Украины?

После отставки Сергея Реброва в СМИ появлялся большой список потенциальных кандидатов на должность коуча главной украинской команды.

Чуть ли не чаще всего раздается имя Мирона Маркевича, который уже работал со сборной в 2010 году, но ушел в отставку из-за протеста после скандала с договорным матчем Металлиста и Карпат. Маркевич остается единственным тренером в истории сборной, не потерпевший с ней ни одного поражения.

Сам Маркевич в интервью УПЛ ТВ подтвердил, что соскучился по тренерской работе, но не говорит конкретно, поступало ли ему предложение от УАФ.

Другие украинские специалисты, о которых говорили в контексте сборной, это Александр Шовковский и Руслан Ротань. Эксголкипер Динамо сейчас без работы, В то же время бывший руководитель молодежки развивает проект в житомирском Полесье и вряд ли будет совмещать это со сборной.

Среди иностранных специалистов в сборную сватают Андреа Мальдера, Игоря Йовичевича и Паулу Фонсеку. Последний успешно работает в Лионе, но раньше выражал желание возглавить украинскую команду, потому что чувствует связь с Украиной и имеет жену-украинку.