Имя коуча постоянно фигурирует в списках кандидатов на то, чтобы заменить Сергея Реброва во главе "сине-желтых". 24 Канал рассказывает интересные факты о возможном новом руководителе сборной Украины.

Смотрите также Кто станет тренером сборной Украины по футболу: все слухи и кандидаты

Почему Мальдера – "милановское сердце"?

Вся футбольная жизнь Андреа Мальдеры связана с Миланом. 54-летний специалист в свое время пытался пойти по стопам отца Луиджи и дяди Альдо, которые успешно выступали за "россонери" и выигрывали с ними трофеи. Однако не достигнув больших успехов как игрок, решил, что его призвание – тренерская работа.

В общем Мальдера провел в системе миланского клуба колоссальных 37 лет, от футболиста до тренера-тактика. Как видно из его профиля на Transfermarkt, работал с Массимилиано Аллегри, Леонардо, Филиппе Индзаги, Клауренсом Зеедорфом.

Все отмечали, что Андреа – настоящий тактический гений: он мог идеально разложить любого соперника и найти именно те слабые места, которые даже при игре вторым номером позволяли достигать результата несколькими направленными атаками.

Как Мальдера оказался в Украине?

Неудивительно, что специалист такого класса понадобился Андрею Шевченко в тренерском штабе, когда легенда украинского футбола возглавил сборную в 2016 году. Андреа Мальдера вместе с еще одним миланцем Мауро Тасотти и испанцем Раулем Рианчо стали первыми в истории нашей национальной команды тренерами-иностранцами.

Украина настолько понравилась Мальдере, что он начал рассказывать в интервью, что чувствует себя одновременно и итальянцем, и украинцем. А в 2019 году произошло интересное событие: на своей странице в инстаграме он выложил фото татуировки с украинским трезубцем и цветами национального флага.

Оказалось, что тренер пообещал украсить свое тело национальными символами Украины, если наша команда выйдет на Евро-2020 с первого места в группе. Поэтому после феерического матча в Киеве против Португалии, когда мы обыграли действующих чемпионов Европы 2:1 и получили прямую путевку на континентальное первенство, Мальдера сдержал свое слово.

Где Мальдера работал после сборной Украины?

Специалист взял годичную павзу после того, как в 2021 году у тренерского штаба Андрея Шевченко закончился контракт. Год спустя Мальдера присоединился к другому коучу, который хорошо знаком украинским болельщикам и имеет хорошее представление о нашей стране – Роберто де Дзерби.

Со своим соотечественником Андреа успел поработать в английском Брайтоне и французском Марселе. А вот в Тоттенхэм уже не пошел – возможно, ожидал приглашения в национальную сборную Украины.