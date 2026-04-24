Ім'я коуча постійно фігурує у списках кандидатів на те, щоб замінити Сергія Реброва на чолі "синьо-жовтих". 24 Канал розповідає цікаві факти про можливого нового очільника збірної України.

Чому Мальдера – "міланівське серце"?

Усе футбольне життя Андреа Мальдери пов'язане з Міланом. 54-річний спеціаліст свого часу намагався піти стопами батька Луїджі і дядька Альдо, які успішно виступали за "росонері" і вигравали з ними трофеї. Проте не досягши великих успіхів як гравець, вирішив, що його покликання – тренерська робота.

Загалом Мальдера провів у системі міланського клубу колосальних 37 років, від футболіста до тренера-тактика. Як видно з його профілю на Transfermarkt, працював з Массіміліано Аллегрі, Леонардо, Філіппе Індзагі, Клауренсом Зеєдорфом.

Усі відзначали, що Андреа – справжній тактичний геній: він міг ідеально розкласти будь-якого суперника і знайти саме ті слабкі місця, які навіть при грі другим номером дозволяли досягати результату кількома спрямованими атаками.

Як Мальдера опинився в Україні?

Не дивно, що спеціаліст такого класу знадобився Андрію Шевченку у тренерському штабі, коли легенда українського футболу очолив збірну у 2016 році. Андреа Мальдера разом зі ще одним міланцем Мауро Тасотті та іспанцем Раулем Ріанчо стали першими в історії нашої національної команди тренерами-іноземцями.

Україна настільки сподобалася Мальдері, що він почав розповідати в інтерв'ю, що відчуває себе водночас і італійцем, і українцем. А у 2019 році сталася цікава подія: на своїй сторінці в інстаграмі він виклав фото татуювання з українським тризубом та кольорами національного прапора.

Виявилося, що тренер пообіцяв прикрасити своє тіло національними символами України, якщо наша команда вийде на Євро-2020 з першого місця у групі. Тож після феєричного матчу у Києві проти Португалії, коли ми обіграли чинних чемпіонів Європи 2:1 і здобули пряму путівку на континентальну першість, Мальдера дотримав свого слова.

Де Мальдера працював після збірної України?

Спеціаліст узяв річну павзу після того, як у 2021 році у тренерського штабу Андрія Шевченка закінчився контракт. Рік потому Мальдера приєднався до іншого коуча, який добре знайомий українським вболівальникам і має хороше уявлення про нашу країну – Роберто де Дзербі.

Зі своїм співвітчизником Андреа встиг попрацювати в англійському Брайтоні та французькому Марселі. А от в Тоттенгем вже не пішов – можливо, очікував на запрошення до національної збірної України.