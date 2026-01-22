Сезон 2025 – 2026 стане останнім для видатного футболіста киян. Колишній тренер Металіста, Дніпра та Карпат Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловився стосовно рішення Ярмоленка.

Що Маркевич сказав про Ярмоленка?

Маркевич заявив, що рішення самого Андрія і футболіст сам відчуває, що краще для нього.

Ярмоленко багато дав Динамо і футболу взагалі, але це доля кожного футболіста, що рано чи пізно доведеться завершити кар'єру. Я думаю, що це правильне рішення,

– висловився фахівець.

Також в одному з інтерв'ю Ярмоленко говорив про те, що залишиться у структурі клубу та стане спортивним директором киян. Маркевич оцінив переспективи гравця на цій посаді.

"Це цікава робота і напевно, що він готувався чи готується до цього. Ярмоленко був класним футболістом і йому легше буде шукати дійсно гідних гравців для київського Динамо", – сказав Маркевич.

Що відомо про Ярмоленка у Динамо?