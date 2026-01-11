Футболіст збірної України та Динамо може перебратися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Cadena Ser.
Читайте також Динамо звинуватили у знущанні над гравцем з проросійським минулим: чи залишиться Бленуце в Києві
Куди може перейти Шапаренко?
За наявною інформацією, Жирона активно працює на трансферному ринку. Каталонський клуб вже визначився із підсилення, зокрема у центрі поля, та продовжує активно стежити за українським футболістом.
Спершу керівництво Жирони розглядало підписання Марка Бернала з Барселони та Стефана Байчетича із Ліверпуля. Однак у клубі вирішили, що ці трансфери будуть складними для реалізації.
Тому каталонці розглядають альтернативні варіанти. Одним із них є Микола Шапаренко, який може приєднатися до тріо українців – Владислав Ванат, Віктор Циганков і Владислав Крапивцов.
Нещодавно журналіст Ігор Циганик повідомив, що Шапаренко визначився зі своїм майбутнім у київському Динамо. Футболіст планує продовжити контракт із клубом, адже хоче, щоб "біло-сині" заробили на його трансфері.
Що відомо про Шапаренка у Динамо?
Шапаренко приєднався до молодіжки Динамо у 2015 році, а перший професійний контракт підписав у 2017 році.
Наразі чинна угода півзахисника із київським клубом розрахована до вересня 2026 року.
Разом з "біло-синіми" Шапаренко виграв два чемпіонати України, двічі став володарем Кубка країни, а також тричі завойовував національний Суперкубок.
Раніше інші клуби цікавилися футболістом киян – Бешикташ та Трабзонспор з Туреччини, а також Штутгарт з Німеччини.