Футболист сборной Украины и Динамо может перебраться в испанскую Ла Лигу. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Cadena Ser.
Читайте также Динамо обвинили в издевательстве над игроком с пророссийским прошлым: останется ли Бленуце в Киеве
Куда может перейти Шапаренко?
По имеющейся информации, Жирона активно работает на трансферном рынке. Каталонский клуб уже определился с усилением, в частности в центре поля, и продолжает активно следить за украинским футболистом.
Сначала руководство Жироны рассматривало подписание Марка Бернала из Барселоны и Стефана Байчетича из Ливерпуля. Однако в клубе решили, что эти трансферы будут сложными для реализации.
Поэтому каталонцы рассматривают альтернативные варианты. Одним из них является Николай Шапаренко, который может присоединиться к трио украинцев – Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.
Недавно журналист Игорь Цыганик сообщил, что Шапаренко определился со своим будущим в киевском Динамо. Футболист планирует продлить контракт с клубом, ведь хочет, чтобы "бело-синие" заработали на его трансфере.
Что известно о Шапаренко в Динамо?
Шапаренко присоединился к молодежке Динамо в 2015 году, а первый профессиональный контракт подписал в 2017 году.
Сейчас действующее соглашение полузащитника с киевским клубом рассчитано до сентября 2026 года.
Вместе с "бело-синими" Шапаренко выиграл два чемпионата Украины, дважды стал обладателем Кубка страны, а также трижды завоевывал национальный Суперкубок.
Ранее другие клубы интересовались футболистом киевлян – Бешикташ и Трабзонспор из Турции, а также Штутгарт из Германии.