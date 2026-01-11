Футболист сборной Украины и Динамо может перебраться в испанскую Ла Лигу. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Cadena Ser.

Куда может перейти Шапаренко?

По имеющейся информации, Жирона активно работает на трансферном рынке. Каталонский клуб уже определился с усилением, в частности в центре поля, и продолжает активно следить за украинским футболистом.

Сначала руководство Жироны рассматривало подписание Марка Бернала из Барселоны и Стефана Байчетича из Ливерпуля. Однако в клубе решили, что эти трансферы будут сложными для реализации.

Поэтому каталонцы рассматривают альтернативные варианты. Одним из них является Николай Шапаренко, который может присоединиться к трио украинцев – Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Недавно журналист Игорь Цыганик сообщил, что Шапаренко определился со своим будущим в киевском Динамо. Футболист планирует продлить контракт с клубом, ведь хочет, чтобы "бело-синие" заработали на его трансфере.

Что известно о Шапаренко в Динамо?