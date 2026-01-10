Из-за малой игровой практики Владислав намеревался покинуть Динамо уже зимой. Однако владелец его бывшего клуба ФКУ Крайова Адриан Митителу опроверг эту информацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на GSP.ro.

По теме Ярмоленко определился со своим будущим: инсайдер раскрыл план легенды Динамо

Вернется ли Бленуце в Динамо?

По его словам, Бленуце планирует остаться в Динамо как минимум до лета. Причиной также является правило ФИФА, согласно которому нападающий не может играть за третий клуб в течение одного года.

Он четко заявил, что не уходит. Он не может играть за другую команду. Сказал мне, что не будет делать никаких шагов в ФИФА, чтобы что-то получить, поэтому остается в Динамо до лета и будет готовиться с ними. Он не вернется в Румынию. Я думаю, что он выберет себе место. Он пришел после периода, когда не играл, не проходил подготовку, был в стрессе из-за трансфера и проблем, но после этого он тренировался очень хорошо,

– заявил Адриан.

По его мнению, Динамо недостаточно доверяло Владиславу и редко выпускало его в основе. Кроме того, владелец ФКУ Крайова рассказал, что его клуб недополучил определенные средства по трансферной сделке из-за малого количества игрового времени в Бленуце.

Его вообще не использовали, с ним поступили очень несправедливо! Он и сам допустил ошибку, сделав те посты в тикток. Но нельзя так издеваться над человеком. Он не знает, почему не играет. За исключением нескольких матчей, он выходил на 5-6 минут. Я тоже очень зол из-за ситуации. Это привело к неполучению денег, которые принадлежали нам. Я рассчитывал на них и мне это кажется серьезным проявлением легкомыслия,

– считает Митителу.

Ранее Monitorulcj сообщало, что Бленуце категорически отказывается возвращаться в Украину. Игрок недоволен недоверием со стороны нового тренерского штаба и хейтом со стороны болельщиков.

Более того, на заключительные матчи первой части сезона Владислав не попадал в заявку команду. Наставник Динамо Игорь Костюк заявлял, что Бленуце покинул Украину и уехал в Румынию из-за семейных вопросов.

Что известно о скандале с Бленуце?