Киевское Динамо отыграло пятый матч в чемпионате Украины 2025-2026. Подопечные Александра Шовковского не смогли переиграть в дерби Оболонь, сообщает 24 Канал.

Как встретили Бленуце в Киеве?

Одним из самых интересных моментов игры стал дебют Владислава Бленуце. Румын появился на поле на 78 минуте вместо Андрея Ярмоленко, чем вызвал волну негодования.

Фанаты во время игры устроили акцию протеста против новичка Динамо. На трибунах вывесили баннер с надписью "Бленуце черт", а в начале игры болельщики забросали скамейку запасных киевлян ватой.



Баннер в честь Бленуце в Динамо / фото ВЗБИРНА

Кроме того, во время выхода игрока на замену его массово освистали. Таким способом фанаты выразили свое несогласие с наличием в клубе футболиста со скандальным шлейфом.

Напомним, что после трансфера в Динамо в соцсетях появились скриншоты с аккаунта Бленуце в тик-токе. Там Владислав репостил видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, увлекался сериалом "Бригада" и делился видео с Валерием Меладзе.

