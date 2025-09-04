Киевское Динамо провернуло аж четыре трансфера в начале сентября. Одним из подписаний "бело-синих" стал форвард Университати Владислав Бленуце, сообщает 24 Канал.
Новичок Динамо любит Россию?
Игрок должен заменить Владислава Ваната, которого приобрела испанская Жирона. Впрочем уже на следующий день после подписания румына в соцсетях появились позорные факты об игроке.
Оказалось, что Бленуце активно распространял посты в интернете, которые прославляют "русский мир". В соцсети X опубликовали скриншоты репостов нападающего в тик-токе.
Бленуце активно постит российские материалы в тик-токе / фото Zorya Londonsk
Там Владислав выражает восхищение российским певцом Валерием Меладзе, группой "ВИА Гра", а также сериалом "Бригада". Кроме того, Бленуце репостил навид видео с пропагандистом Владимиром Соловьевым.
Новичок Динамо репостит пропаганду Соловьева / фото Zorya Londonsk
На нем сторонник российского терроризма позволяет себе отвратительные высказывания в сторону Молдовы. При этом сам Владислав является уроженцем этой страны.
Бленуце является сторонником сериала "Бригада" / фото Zorya Londonsk
Особенно отвратительно, что все эти репосты Бленуце делал уже после начала полномасштабной войны в Украине. Известно также, что дедушка нападающего является россиянином, а сам футболист выражал желание перебраться в клуб Крылья Советов.
Трансфер Бленуце обошелся Динамо в 27 миллионов евро. Ранее 23-летний форвард выступал за итальянскую Пескару, а также Клуж и Университатю Крайова. В прошлом сезоне Владислав забил 12 голов в 37-ми матчах.
Что известно о трансферах Динамо?
- Киевский клуб провалил старт евросезона, вылетев в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- Динамо прошло Хамрун Спартанс, но после этого уступило Пафосу и Маккаби Тель-Авив.
- После этих неудач "бело-синие" оформили четыре трансфера в начале сентября.
- Игроками Динамо стали Шола Огундана, Василий Буртник, Алиу Тиаре и, собственно, нападающий Владислав Бленуце.
- Осенью киевляне будут играть в основном этапе Лиги конференций, где проведут шесть матчей.