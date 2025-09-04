Київське Динамо провернуло аж чотири трансфери на початку вересня. Одним із підписань "біло-синіх" став форвард Університаті Владіслав Бленуце, повідомляє 24 Канал.
До теми Врятував клуб від банкрутства та повернув Лобановського: як Суркіс прийшов у Динамо
Новачок Динамо любить Росію?
Гравець має замінити Владислава Ваната, якого придбала іспанська Жирона. Втім вже на наступний день після підписання румуна у соцмережах з'явились ганебні факти про гравця.
Виявилось, що Бленуце активно поширював пости в інтернеті, які прославляють "руський мір". В соцмережі X опублікували скріншоти репостів нападника у тік-тоці.
Бленуце активно постить російські матеріали в тік-току / фото Zorya Londonsk
Там Владіслав висловлює захоплення російським співаком Валерієм Меладзе, групою "ВІА Гра", а також серіалом "Бригада". Крім того, Бленуце репостив навід відео з пропагандистом Володимиром Соловйовим.
Новачок Динамо репостить пропаганду Соловйова / фото Zorya Londonsk
На нього прихильник російського тероризму дозволяє собі огидні висловлювання у бік Молдови. При цьому сам Владіслав є уродженцем цієї країни.
Бленуце є прихильником серіалу "Бригада" / фото Zorya Londonsk
Особливо огидно, що всі ці репости Бленуце робив вже після початку повномасштабної війни в Україні. Відомо також, що дідусь нападника є росіянином, а сам футболіст висловлював бажання перебратися у клуб Крилья Совєтов.
Трансфер Бленуце обійшовся Динамо у 27 мільйона євро. Раніше 23-річний форвард виступав за італійську Пескару, а також Клуж та Університатю Крайова. Минулого сезону Владіслав забив 12 голів у 37-ми матчах.
Що відомо про трансфери Динамо?
- Київський клуб провалив старт євросезону, вилетівши у кваліфікаціях Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
- Динамо пройшло Хамрун Спартанс, але після цього поступилось Пафосу та Маккабі Тель-Авів.
- Після цих невдач "біло-сині" оформили чотири трансфери на початку вересня.
- Гравцями Динамо стали Шола Огундана, Василь Буртник, Аліу Тіаре та, власне, нападник Владіслав Бленуце.
- Восени кияни гратимуть в основному етапі Ліги конференцій, де проведуть шість матчів.