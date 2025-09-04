Київське Динамо провернуло аж чотири трансфери на початку вересня. Одним із підписань "біло-синіх" став форвард Університаті Владіслав Бленуце, повідомляє 24 Канал.

До теми Врятував клуб від банкрутства та повернув Лобановського: як Суркіс прийшов у Динамо

Новачок Динамо любить Росію?

Гравець має замінити Владислава Ваната, якого придбала іспанська Жирона. Втім вже на наступний день після підписання румуна у соцмережах з'явились ганебні факти про гравця.

Виявилось, що Бленуце активно поширював пости в інтернеті, які прославляють "руський мір". В соцмережі X опублікували скріншоти репостів нападника у тік-тоці.



Бленуце активно постить російські матеріали в тік-току / фото Zorya Londonsk

Там Владіслав висловлює захоплення російським співаком Валерієм Меладзе, групою "ВІА Гра", а також серіалом "Бригада". Крім того, Бленуце репостив навід відео з пропагандистом Володимиром Соловйовим.



Новачок Динамо репостить пропаганду Соловйова / фото Zorya Londonsk

На нього прихильник російського тероризму дозволяє собі огидні висловлювання у бік Молдови. При цьому сам Владіслав є уродженцем цієї країни.



Бленуце є прихильником серіалу "Бригада" / фото Zorya Londonsk

Особливо огидно, що всі ці репости Бленуце робив вже після початку повномасштабної війни в Україні. Відомо також, що дідусь нападника є росіянином, а сам футболіст висловлював бажання перебратися у клуб Крилья Совєтов.

Трансфер Бленуце обійшовся Динамо у 27 мільйона євро. Раніше 23-річний форвард виступав за італійську Пескару, а також Клуж та Університатю Крайова. Минулого сезону Владіслав забив 12 голів у 37-ми матчах.

Що відомо про трансфери Динамо?