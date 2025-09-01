Владислав Ванат уклав контракт із Жироною до літа 2030. року. 23-річний нападник не став першим динамівцем у каталонському клубі, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Жирони.
Що відомо про трансфер Ваната у Жирону?
В іспанському клубі не повідомили фінансових умов трансферу. Натомість відомий інсайдер Фабріціо Романо має інформацію, що "біло-червоні" погодилися активувати клаусулу форварда, яка складала 20 мільйонів євро.
Владислав став другим динамівцем у заявці Жирони. Із січня 2023-го за іспанський колектив виступає Віктор Циганков.
Презентація Ваната в Жироні: дивіться відео
Останній матч Владислава у київському клубі припав на перший поєдинок плей-оф Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів (21 серпня), у якому кияни зазнали поразки 1:3. У другому матчі Ванат був поза заявкою Динамо заради уникнення зароблення травми у нападника, хоча на самій грі футболіст був присутній.
Головне про кар'єру Владислава Ваната:
- Для Ваната здобуде перший закордонний досвід у кар'єрі. До цього Владислав пограв лише за різні вікові команди Динамо та в оренді в одеському Чорноморці (18 ігор).
- За Динамо нападник провів 119 матчів, у яких відзначився 51 голом та 24 асистами.
- Разом із киянами Ванат здобув два чемпіонства України (2020/2021, 2024/2025) та один Кубок країни (2020/2021).
- У двох сезонах поспіль (2023/2024, 2024/2025) ставав найкращим бомбардиром УПЛ – 14 та 17 голів відповідно.
- У минулому сезоні-2024/2025 став ще й найкращим гравцем розіграшу УПЛ.