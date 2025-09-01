Владислав Ванат уклав контракт із Жироною до літа 2030. року. 23-річний нападник не став першим динамівцем у каталонському клубі, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Жирони.

Що відомо про трансфер Ваната у Жирону?

В іспанському клубі не повідомили фінансових умов трансферу. Натомість відомий інсайдер Фабріціо Романо має інформацію, що "біло-червоні" погодилися активувати клаусулу форварда, яка складала 20 мільйонів євро.

Владислав став другим динамівцем у заявці Жирони. Із січня 2023-го за іспанський колектив виступає Віктор Циганков.

Презентація Ваната в Жироні: дивіться відео

Останній матч Владислава у київському клубі припав на перший поєдинок плей-оф Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів (21 серпня), у якому кияни зазнали поразки 1:3. У другому матчі Ванат був поза заявкою Динамо заради уникнення зароблення травми у нападника, хоча на самій грі футболіст був присутній.

Головне про кар'єру Владислава Ваната: