Український наставник киян за свої 50 років тричі створював офіційну родину. Першою дружиною Олександра Шовковського була Власта Фірсова, від якої у нього є син Владислав. У 2021-му році подружжя розлучилось, інформує 24 Канал.

Варто прочитати Від життя з винуватицею ДТП до сім'ї з втікачем: найгучніші розлучення зірок українського спорту

Усі шлюби Шовковського та Кутєпової?

Другою дружиною легенди футболу була дизайнерка Ольга Альонова (із 2005-го). У цьому шлюбі у Шовковського народилась донька Олександра. Цікаво, що заради футболіста жінка покинула свого нареченого із США. Однак у 2015-му СаШо своєю чергою покинув Ольгу, з якою дуже складно розлучався через поділ бізнесу.

Шовковський довго не сумував та втретє одружився. Вже 10 років нинішній головний тренер Динамо живе у щасливому шлюбі із Мариною Кутєповою. Відзначимо, що у минулому нинішня дружина Шовковського теж була у шлюбі, у якому у неї народились діти – старший син Микита та молодша донька Жасмін. Марину повів під вінець скандальний бізнесмен Сергій Євланчик. Через зради чоловіка Марина вирішила подати на розлучення.

Нова кохана футболіста зізналась, що складні розлучення звели її із Олександром. Цікаво, що Шовковський також розпочав стосунки із Мариною ще перебуваючи у шлюбі з колишньою.

Відтоді Олександр та Марина живуть разом.

Чи є спільні діти та чим займається дружина Шовковського?

У щасливому шлюбі подружжя досі немає спільних дітей. Хоча у них є по двоє дітей від минулих шлюбів, тому Олександр та Марина віддають усіх себе одне одному.

Олександр Шовковський та його дружина Марина / Фото з інстаграму Кутєпової

Натомість кохана легенди футболу активно займається сімейним бізнесом. До слова, у родини є ювелірний власний бренд SaSho. Така назва бренду пішла від прізвиська Шовковського, яке йому дали уболівальники Динамо та збірної України. Також сім'я Шовковського має магазини, де продається зброя та тактичне спорядження.

В інстаграмі за сторінкою дружини ексголкіпера стежать понад 9 тисяч підписників. У профілі жінки написано, що вона не лише займається сімейними бізнесами, а й є лайф-коучем, наставником з розширення можливостей та експертом із розвитку.

Марина Кутєпова / Фото з інстаграму дружини Шовковського

Востаннє кохана наставника щось постила в інстаграмі 27 серпня 2025 року. Марина пояснила своїм підписникам, чому витримка є ознакою сили.

Раніше 24 Канал розповідав, чим займається та який вигляд має Анна Реброва, дружина головного тренера збірної України з футболу.