Життя зі спортсменом не є таким райдужним та яскравим: щільний графік змагань та тренувань, емоційна нестабільність, постійна зайнятість тисне на особисте життя зірок спорту. Далеко не усі пари витримують такий ритм та стиль життя, тому йдуть різними життєвими дорогами. 24 Канал розповідає про найгучніші розлучення в українському спорті.

Сергій Ребров

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров виховує двох синів – Олександра та Микиту у щасливому шлюбі із дружиною Анною. Із красунею модельної зовнішності футбольна легенда живе в офіційному шлюбі з 2016-го року, коли відгуляли пишне весілля.

У тому ж році Сергій та Анна вперше стали батьками у спільному шлюбі. Однак шлюб із Анною став для Реброва не першими офіційними стосунками, які перетворились у родину. Про першу дружину наставника Людмила відомо не так багато.



Ребров із дружиною та сином від першого шлюбу / Фото novaya.com.ua

Їх шлюб тривав близько 15 років, а Людмила подарувала колишньому футболісту сина, якого назвали Дмитром. Сергій Станіславович нечасто ділився деталями особистого життя. Натомість було відомо, що Людмила їздила за чоловіком у Лондон. Ребров пограв за англійські Тоттенхем (73 матчі) та Вест Хем (32 гри).

Згодом Людмила стала винуватицею резонансного ДТП. Тоді ще дружина футболіста не доїхала до Реброва на базу Динамо, яка у Конча-Заспі. У березні 2013-го Людмила Реброва, яка кермувала автівкою марки Range Rover, врізалась у Жигулі, виїхавши на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення загинула 19-річна пасажирка автомобіля Жигулі, яка були ще й при надії, а її чоловік потрапив до реанімації.

Після цієї смертельної ДТП Людмила разом із сином виїхала до Великої Британії. Ребров довго же не сумував, адже вже мав роман зі своєю нинішньою дружиною.

Ольга Харлан

Також своє єдине у житті кохання не вдалось знайти олімпійській чемпіонці Ользі Харлан. Титулована фехтувальниця була у шлюбі із колегою по роботі Дмитром Бойком. Пара узаконила свої стосунки у 2014-му, а до цього ще певний час зустрічалась перед тим, як тодішній обранець спортсменки зробив їй пропозицію руки та серця.



Харлан із першим чоловіком / Фото з інстаграму

Однак сімейне життя спортивного подружжя тривало недовго. Бойко вирушив працювати за океан. Натомість Харлан не хотіла надовго їхати із України у США. Після реабілітації фехтувальниця вирішила повернутись в Україну. Відстань остудила стосунки подружжя, які стали чужими людьми. Після свого дня народження Ольга запропонувала Дмитру тимчасово припинити спілкування. А вже у 2018-му році стало відомо про розлучення Ольги Харлан.

Вже тривалий час серце титулованої спортсменки зайняте красенем із Італії та водночас успішним фехтувальником Луїджі Самеле. Ольга живе із бойфрендом в Італії, а також не забуває повертатись на Батьківщину, зокрема рідний Миколаїв.

Олена Підгрушна

У травні 2025-го з'явилась інформація, що колишня лідерка збірної України з біатлону Олена Підгрушна втретє вийшла заміж. Чоловіком іменитої біатлоністки став військовослужбовець Ростислав.



Підгрушна із першим офіційним чоловіком / Фото biathlon.com.ua

Першим офіційним чоловіком біатлоністки був колишній народний депутат Верховної Ради від ВО "Свобода" Олексій Кайда. Їх шлюб тривав із 2013-го по 2016-й роки. Після чого Олена побудувала офіційну родину із ексспортсменом Іваном Білосюком, з яким одружилась у 2021-му.

У сезоні-2021/2022 біатлоністка навіть виступала під прізвищем свого другого чоловіка. І знову Підгрушна прожила у шлюбі три роки. Спортсменка не захотіла вдаватись у деталі свого другого розлучення.

Андрій Пятов

Якщо Олена Підгрушна нещодавно пішла втретє під вінець, то у родині колишнього воротаря донецького Шахтаря Андрія Пятова пробігла чорна кішка. Дружина ексфутболіста подала на розлучення після майже 20 років шлюбу. Про це вперше стало відомо у листопаді минулого року.



Андрій Пятов із ексдружиною Юлією / Фото з інстаграму жінки

Андрій визнав свою промову у руйнуванні шлюбу. Нинішній наставник голкіперів "гірників" повідомив, що помилки, які він вчинив, не можна було виправити.

Сама ж Юлія заявила, що розійшлась із батьком своїх спільних дітей, без жодних скандалів. Колишня Пятова запевнила, що Андрій є чудовою людиною та зразковим батьком. Журналіст Ігор Бурбас називав ігрову залежність Пятова, як одну із головних причин розриву сім'ї.

Анна Різатдінова

Бронзова олімпійська призерка Ріо-2016 із художньої гімнастики Анна Різатдінова вже також була у шлюбі. Титулована гімнастка була у шлюбі зі скандальним олігархом Олександром Онищенком, від якого у неї є син Роман. Хлопчик народився на цей світ у 2017-му році.



Різатдінова із Онищенком / Фото з інстаграму ексгімнастки

Їх сімейне життя тривало до 2019-го, у якому Анна та Олександр розлучились. Колишня гімнастка встигає не лише займатись власною Академією із художньої гімнастки, займатись власною розкрученістю та самотужки виховувати сина. Біологічний батько не спілкується із хлопцем.

В'ячеслав Узелков

Колишній чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В'ячеслав Узелков за свою коротку долю встиг насолодитись сімейним життям. Щоправда, цей період у житті боксера не був надто приємним та довгим.

У 2021-му році Узелков, який прожив у шлюбі із фітнес-тренеркою Мариною Боржемською 22 довгі роки, знову став холостяком. В офіційних стосунках у пари народилось двоє дітей – син Роберт (2009) та донька Олівія (2012). Після розлучення пара звинувачувала у своїх бідах одне одного. Зокрема В'ячеслав бідкався, що вже ексдружина заваджала йому спілкуватись із мамою.



Узелков із колишньою дружиною / Фото tv.ua

Чоловік навіть ходив шукати нове кохання на телешоу "Одруження наосліп", але віддав каблучку, зазначивши, що у нього досі не згасли почуття до колишньої дружини. Наприкінці 2023-го Узелков повідомив про другий офіційний шлюб, але деталей про свою обраницю не розкривав.

На жаль, останнім часом спортивне минуле сильно вдарило по здоров'ю В'ячеслава, який не раз потрапляв у лікарню. Перед цим ще декілька років тому ексбоксер пережив інсульт. У 2020-му перед своїм 41-річчям колишній боксер зазначив, що пережив у своєму житті деякі моменти, при яких мав загинути.

Наприкінці березня 2024 року у спортсмена виявили тромб у серці та в аорті. Також лікарі діагностували в Узелкова гангрену ноги. У квітні боксер переніс складну операцію на серці. На жаль, 9 листопада 2024-го серце титулованого ексбоксера перестало битись.

І це далеко не усі пари, дороги яких розійшлись по ходу сімейного життя.